雲林玉米損3成 達現金救助標準

虎尾地區玉米不敵豪雨強風倒伏。（記者林國賢攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者林國賢、林宜樟／綜合報導〕梅雨強襲，雲林縣虎尾等地區玉米出現倒伏災損，縣府農業處昨與台南農改場人員實勘，縣長張麗善指出，玉米田受損率逾三十％，達農業天然災害現金救助標準，建請中央公告救助，照顧農民。

豪雨強風倒伏 一季心血泡湯

雲林縣連續二天出現豪雨強風，已經進入採收期的玉米不堪風雨蹂躪，出現倒伏，農業處統計，虎尾地區玉米種植面積有三百五十一公頃，截至週五下班前回報受損面積達七十二公頃，各公所仍持續接受農民申報，預估受災面積還會增加。

吳姓農民說，玉米倒伏就很難再救回來，辛苦一季心血全部泡湯，看著整片倒伏玉米，真得很難過，農民看天吃飯，真得很辛酸無奈。

農改場朴子分場分場長游添榮表示，目前剛好進入玉米收成期，果實比較重，連日豪雨強風，造成倒伏，會影響自身光合作用，未來生長與收成產量就會比較不理想，只要是半倒或是全倒受損的玉米田，都符合天然災害救助標準。

縣長建請中央 從寬從速認定

張麗善表示，玉米田區受損率已達農業天然災害現金救助要點之救助門檻，建請中央從優、從寬、從速、從簡認定，將雲林玉米公告為救助項目，辦理現金救助以照顧農民。

水稻、甘藷、落花生及葉菜類等作物，縣府農業處已請各鄉鎮市公所加強查報，若符合救助，也希望農委會一併納入公告。

農民說，除了玉米倒伏外，本季花生因長期天候不佳，結果情形不如預期，這波大雨更是雪上加霜，結果率只有二、三成，甚至有不到一成，農民損失慘重，希望政府能夠列為補助。

另針對這幾天大雨，造成北港新街大排、府番大排因排水宣洩不及，水位一度高漲接近溢堤，縣府水利處昨緊急調派機具清淤，並完成作業，水位也已下降至安全警戒線以下，附近居民暫時鬆了一口氣。

嘉義農損情形 各公所查報中

嘉義縣政府農業處長許彰敏說，昨天下午接獲農民通報，受雨勢影響，竹崎鄉部分荔枝有裂果情形，面積及災損程度尚未統計，其他作物尚未接獲農損通報，已請各公所儘速查報。

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