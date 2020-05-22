前瞻助逾八千萬 牛挑灣溪整治開工

牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游，將斥資八千三百多萬元進行整治。（記者詹士弘攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕牛挑灣溪排水因經費問題，已十年未進行整治，現在終於又要動了！雲林縣府爭取到前瞻基礎建設計畫八千三百八十三萬元，將整治牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游兩側堤岸各約七百多公尺，預計明年二月下旬完工，可改善口湖、水林等地約五百卅三公頃農地淹水問題。

牛挑灣溪流經北港、四湖、水林及口湖，長度約七公里，下游的口湖段約三公里長的堤防已完成整治，之後因經費不足，上游三．九公里未持續整治，但因水林段的牛挑灣橋下游段排水寬度不足、排水不易，加上雲林縣沿海地勢較低窪，又受到地層下陷影響，常造成淹水災害，縣府爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，希望修建護岸，以減少災害。

縣長張麗善表示，經濟部水利署補助牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程經費八千三百八十三萬元，縣府四月完成工程發包，昨天開工，預計明年二月下旬即可修建完成，完工後抗洪力可達十年重現期距保護標準，可解決暴雨後洪峰流量過大造成淹水成災的問題。

縣府水利處長許宏博表示，工程項目包括牛挑灣溪左岸堤坊興建水泥堤岸約七百八十公尺，右岸約七百四十五公尺，並有四處排水箱涵及水閘門改善工程，完工後可改善口湖、四湖、北港及水林地區約五百卅三公頃淹水問題。除了改善水患，更能重塑鄉村新風貌，提高土地利用價值，促進區域產業。

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