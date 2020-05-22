廚餘變「有機質材料」 雲縣免費送農民

雲縣府將釋出廚餘轉製「有機質材料」供農民使用，補肥料不夠問題。（記者詹士弘攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府為解決農民搶購囤積肥料問題推出肥料實名制政策，因農地地力不同，有農民反映肥料不夠用；雲林縣府決定釋出生一萬五千多包廚餘製成的「有機質材料」，請農會協助免費發放給農民，以補肥料的不足，但因數量有限，索取數量會定出上限。

逾一萬五千包 補肥料不夠問題

肥料實名制實施後，有不少農民反映，農地狀況不同，施肥的量也不一樣，雖然買得到肥料卻出現不夠用的問題，如果施肥不足，種出的農作物品質就不好，也賣不出好價錢。

張麗善：原用於盆栽 肥力不錯

縣長張麗善表示，環保局推動的生熟廚餘轉製成的「有機質材料」可發揮補充的功能，因為肥力不錯，應可幫助農民解決這個難題，「有機質材料」原先都分送各公所讓民眾索取，多用來當盆栽的花肥，口碑很好，但因數量有限，民眾只能索取一到二包，目前環保局庫存數量約有兩萬餘包，打算留六千包由公所繼續提供民眾索取，剩餘的由各地方農會免費提供給有需要的農民朋友，以補肥料的不足。

雲林縣環保局表示，雲林每天產出的生熟廚餘量約四十到四十五公噸，累積到一次數量後再委託六輕製作為「有機質材料」，不算是正式肥料，不能取代傳統肥料功能，但農民如果購買的肥料不夠多，可添加「有機質材料」作補充肥料。

環局：發放等相關規定研討中

環保局指出，要提供給農民的「有機質材料」將請各地農會幫忙發放，由於數量有限，而且屬補充性質，所以應該會定出發放數量的上限，至於如何發放、索取的對象資格等相關規定，目前還在研討中。

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