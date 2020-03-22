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首頁　>　雲林縣

雲林縣林內封路 親子開心摃檨仔

今年芒果結實纍纍。（記者黃淑莉攝）

今年芒果結實纍纍。（記者黃淑莉攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕「原來摃檨仔（芒果）不困難、摃芒果好好玩！」雲林林內鄉公所昨天封閉縣道一五四線讓民眾盡情享受摃芒果樂趣；另外雲林縣政府、林務局南投林管處昨天在虎尾辦理植樹活動。

縣道一五四線林內到莿桐段兩旁都是芒果樹，每年結實纍纍，林內鄉長張維崢指出，芒果樹早年是公共造產，不能隨意採摘，現公部門已沒收成，常可見民眾在車輛往來路旁摃芒果，險象環生。

張維崢表示，芒果成熟掉落，車輛行經輾壓後容易打滑，過去曾發生機車摔車事故，因此公所封閉一．五公里道路，並邀請民眾來摃芒果，讓五、六年級生重溫摃芒果回憶，也讓年輕人感受摃芒果樂趣。

張維崢說，摃芒果後，公所會進行樹枝、樹幹修剪，預防颱風期強風吹斷枝幹，維持交通順暢及確保用路人安全。

林內鄉公所特別購買綁著網袋的長竹竿讓民眾使用，有民眾則發揮創意自製工具，有人以營柱綁上保特瓶，並把保特瓶裁剪成可以扭斷樹枝又可防止芒果掉落的造型，巧思、創意令現場民眾嘖嘖稱奇。

虎尾辦親子植樹活動

林務局南投林管處、雲林縣政府、虎尾鎮公所昨在虎尾鎮森林公園舉辦親子植物活動，現場免費贈送一千二百棵台灣原生樹種樹苗，包括羅漢松、台灣欅木等，希望民眾帶回來種植，優化生態、美化景觀。

林內鄉公所封閉縣道154線讓民眾安心享受摃檨仔（芒果）樂趣，大人小孩玩得開心。（記者黃淑莉攝）

林內鄉公所封閉縣道154線讓民眾安心享受摃檨仔（芒果）樂趣，大人小孩玩得開心。（記者黃淑莉攝）

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