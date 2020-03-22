超前部署 雲林縣府備妥異地辦公

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中部署異地分區辦公場所。（雲林縣政府提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕國內武漢肺炎境外移入確診案例爆增，雲林累計三例，雲林縣府完成異地辦公規劃部署，並與多家旅館簽定設「溫馨小棧」防疫旅館，提供返國雲林縣民居家檢疫。

雲林又一境外移入確診病例

雲林縣衛生局指出，第三例二月廿六日跟團到葡萄牙、西班牙旅遊，三月九日經杜拜轉機回國，十四日出現喉嚨痛症狀、十六日就醫告知旅遊史，醫院即採檢、通報及收治在負壓隔離病房。

縣長張麗善表示，個案上班期間，除有加強自主健康管理，且有獨立工作空間，目前與她密切接觸者尚無陽性確診個案，民眾不用過度恐慌。

雲林縣府指出，疫情嚴峻，為確保公務正常推動，縣府在雲林國中、斗六國中部署異地辦公，目前基本設備都已配置完成，設有獨立出入口，不會影響學生上課，也不會進入校園，請學生家長安心放心。

與多家旅館簽約 設檢疫旅館

另武漢肺炎已全球大流行，自國外入境者都需進行十四天居家檢疫，因應需居家檢疫、隔離縣民需求，縣府與多家旅館簽約設置「溫馨小棧」檢疫旅館，考量數量有限，只收雲林縣民或家人住雲林者。

縣府表示，溫馨小棧房型不同收費每天二千二百元到三千五百元，沒有補助民眾全額自付，飯店提供三餐、衛浴及水、茶包、垃圾袋等生活備品，餐點及需要品有專人放置在門口，入住者只可開門拿放東西，禁止步出房門。

縣府說，溫馨小棧已啟用，有需要的民眾可撥打1999詢問。張麗善強調，全球疫情吃緊，民眾務必做好勤洗手、適時適地戴好口罩，不要前往人潮聚集密閉場合，保護自己與別人。

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