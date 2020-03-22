為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

超前部署 雲林縣府備妥異地辦公

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中部署異地分區辦公場所。（雲林縣政府提供）

因應武漢肺炎疫情，雲林縣府在雲林、斗六國中部署異地分區辦公場所。（雲林縣政府提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕國內武漢肺炎境外移入確診案例爆增，雲林累計三例，雲林縣府完成異地辦公規劃部署，並與多家旅館簽定設「溫馨小棧」防疫旅館，提供返國雲林縣民居家檢疫。

雲林又一境外移入確診病例

雲林縣衛生局指出，第三例二月廿六日跟團到葡萄牙、西班牙旅遊，三月九日經杜拜轉機回國，十四日出現喉嚨痛症狀、十六日就醫告知旅遊史，醫院即採檢、通報及收治在負壓隔離病房。

縣長張麗善表示，個案上班期間，除有加強自主健康管理，且有獨立工作空間，目前與她密切接觸者尚無陽性確診個案，民眾不用過度恐慌。

雲林縣府指出，疫情嚴峻，為確保公務正常推動，縣府在雲林國中、斗六國中部署異地辦公，目前基本設備都已配置完成，設有獨立出入口，不會影響學生上課，也不會進入校園，請學生家長安心放心。

與多家旅館簽約 設檢疫旅館

另武漢肺炎已全球大流行，自國外入境者都需進行十四天居家檢疫，因應需居家檢疫、隔離縣民需求，縣府與多家旅館簽約設置「溫馨小棧」檢疫旅館，考量數量有限，只收雲林縣民或家人住雲林者。

縣府表示，溫馨小棧房型不同收費每天二千二百元到三千五百元，沒有補助民眾全額自付，飯店提供三餐、衛浴及水、茶包、垃圾袋等生活備品，餐點及需要品有專人放置在門口，入住者只可開門拿放東西，禁止步出房門。

縣府說，溫馨小棧已啟用，有需要的民眾可撥打1999詢問。張麗善強調，全球疫情吃緊，民眾務必做好勤洗手、適時適地戴好口罩，不要前往人潮聚集密閉場合，保護自己與別人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

雲林縣今日熱門
2020-03-17 07:56

武漢肺炎》雲林首例確診 衛生局：境外移入已收治負壓隔離

2020-03-18 09:42

武漢肺炎》雲林2例確診病例直送醫院未到社區 無傳染疑慮

2020-03-18 22:51

建大輪胎斗六工地失火 空氣瀰漫臭味 影片

2020-03-16 19:06

雲林酸菜工廠火警 火勢猛烈嚇人

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播