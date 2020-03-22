逾4萬紫斑蝶抵林內 國道3號封道護蝶

昨天上午大量紫斑蝶飛越國道，國道三號林內段北上外側車道緊急封閉。（陳瑞祥提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕紫斑蝶來囉！台灣紫斑蝶生態保育協會昨天上午在國道三號雲林縣林內觸口附近觀測到約有四萬多隻紫斑蝶飛越國道北返，因此國道在上午十點左右緊急封閉林內段北上外側車道護蝶。

春天北返苗栗 林內為中繼站

紫斑蝶每年春天北返苗栗，林內位在西部遷徙蝶道中繼站，大量紫斑蝶在清明節前後會飛抵林內，地方稱「清明蝶」，昨天天氣晴朗，一早可見大量紫斑蝶在空中飛舞。

昨上午觀測到每分鐘逾350隻

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，昨天早上九點半觀測到每分鐘超過三百五十隻，工作人員即與高公局連絡，十點左右封閉國道三號林內段北上二五一至二五三公里外側車道，這也是國道今年首度封道。

陳瑞祥表示，這幾天協會人員在嘉義、高雄都發現大量紫斑蝶，推測天氣好的話，一直到清明節連續假期前在林內林北村觸口附近應該都有機會觀賞到大量紫斑蝶遷徙景觀。

至清明連假應可見大遷徙景觀

林內鄉長張維崢表示，觀賞一隻隻紫斑蝶奮力飛越國道，有振奮人心作用，因應疫情今年林內紫斑蝶季取消大型活動、接駁車，改以攝影比賽方式，公所在觸口周邊種植蜀葵等蜜源植物，現正值花期，歡迎民眾走到戶外觀蝶、賞花，別忘用手機、相機紀錄紫斑蝶生態，參加比賽有機會獲得獎金及禮物。

張維崢提醒，賞蝶時人與人要保持一公尺以上距離，最佳賞蝶時間是上午九點到十一點。

紫斑蝶停在蜜源植物上。（記者黃淑莉攝）

林內鄉公所在觸口段紫斑蝶遷徙必經之地種植許多蜜源植物，其中蜀葵正值盛開。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法