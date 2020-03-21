雲林「惜山祭」 學童演繹保育觀念

惜山祭透過生態小劇場，傳達敬天惜地物種永續觀念。（記者林國賢攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣古坑鄉華南社區昨舉辦「二○二○惜山祭」，透過華南實驗小學與華南社區居民共同演出的生態小劇場，傳達在萬物繁殖期「不噴藥、不干擾、不破壞」保育觀念，恢復大地賦予的生機的生態共榮精神。

繁殖期不噴藥、干擾、破壞

策劃活動的環球科技大學觀光與生態旅遊系副教援陳泰安表示，十年前為了保育土地、保護生態，傳達敬天惜地物種永續觀念，華南社區、華南實驗小學、環球科大、雲林縣生態保育協會一起籌畫「生態祭典」，配合節氣在春分時的惜山祭、穀雨時的告天祭和立冬時的謝天祭，傳達人類應學習尊重大自然的規律，並願意敬畏天地、疼惜環境。

因應防疫 僅學童、社區民眾參加

因應防疫，今年惜山祭只由學童、社區民眾參加，將社區發展協會理事長劉清極將原本貫行農法種植橘子改為生態農法的故事，改編為生態小劇場，透過故事兩個分別採用生態農法、貫行農法的對照，傳達土地、人與其他物種的關係。

陳泰安表示，小劇場的故事並沒有任何批判，只是透過小朋友生活中的日常所見，自然地傳達人類活動對於土地及生態的影響，甚至一個小小念頭對土地影響的改變，讓觀賞的民眾體會生態環境保護的重要性。

社區居民表示，生態祭典實施十年來，有愈來愈多民眾加入保育行列，這幾年蜜蜂、蝴蝶、螢火蟲等昆蟲數量可以感覺到增加許多，感受到土地的活力，很感謝所有參加活動、投入保育的民眾。

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