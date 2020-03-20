疫情加租約到期 斗六中華影城月底熄燈

營運21年、陪伴無數雲林人度過歡樂電影時光的中華影城，宣佈月底熄燈。（記者鄭旭凱攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市唯一一家電影院中華影城，業者貼出「停業公告」，宣佈將在三月三十一日晚間最後一場電影放映結束後吹熄燈號，陪伴雲林無數民眾度過歡樂電影時光電影城即將走入歷史，不少民眾知道後都相當難過，並表示影城是很多人的回憶，伴著他們一起長大，現在要看電影，恐怕得到嘉義了。

受到武漢肺炎疫情的影響，今年過年以來，全球電影票房狂瀉，加上中華影城業者與地主的租約即將於三月三十一日到期，十八日深夜業者在網路上貼出「停業公告」指出，「感謝大家從開幕到現在一路的陪伴，但很遺憾因租約到期，不得不畫上休止符吹起熄燈號。」

位於雲林縣斗六市雲林路的中華影城和位於虎尾的白宮戲院是雲林縣唯二兩家電影院，中華影城一旦關門，雲林縣將失去一處休閒娛樂中心，許多民眾相當不捨。

業者：有團體優惠票 請儘速用完

據了解，中華影城租約到四月底為止，但近日受到武漢肺炎疫情影響，近幾個月營業額僅剩下以往三成，營業越久虧損越多，乾脆提前到三月底熄燈。

業者表示，手上還握有團體優惠票的民眾請儘速在三月三十一日前使用完畢，會員卡也在當天後全面停止使用，造成不便敬請見諒。

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