清明祭祖防疫 雲林即起納骨塔禁入

雲林縣府昨天以視訊方式與20鄉鎮市首長召開縣務會議。（記者黃淑莉攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者黃淑莉、林國賢、王善嬿、林宜樟／綜合報導〕武漢肺炎確診雲林有兩例，全縣防疫升級，即日起公設納骨塔採開門不開放進入，民眾可以在納骨塔戶外上香追思，但不能進塔；另外，由雲林縣長張麗善主持的縣務會議也改以視訊進行；嘉義縣市目前還不需用視訊，將視疫情狀況再決定會議方式。

至4月10日 民眾可在戶外上香追思

清明節將屆，雲林縣政府宣佈，原本建議民眾分流掃墓，但因納骨塔空間狹窄擁擠且密閉，加上，旅外鄉親返鄉祭祖，避免發生防疫漏洞，即日起至四月十日，各公墓納骨塔開門但不開放進入，民眾在戶外上香追思，慎終追遠也要兼顧防疫。

防群聚感染 雲林縣務會議改採視訊

縣府昨天的縣務會議也改採視訊方式進行，張麗善指出，雲林兩例確診病例是親人，返國時在機場入境時發現有症狀，立即送醫治療，沒有進入社區，病情穩定，請縣民安心，也不要亂轉傳不實訊息，以免觸法，各公部門及機構非必要不舉辦活動。

嘉義縣市府會議 加強消毒如常舉行

嘉市府祕書長陳永豐表示，目前開會還不需用視訊，下週起每位開會成員之間會間隔一個座位，並且縮減人員為以市長、副市長、秘書長、二十個局處長，還有東、西區公所區長為主。

嘉縣府行政處長邱美切表示，目前主管會報開會時，會議室已開窗、讓空氣流通，加強消毒及量體溫，嘉義縣預定三月三十一日召開的主管會報，將視下週疫情狀況，再決定是否採用視訊方式召開會議。

避免群聚，雲林即日起至4月10日公墓納骨塔禁止進入。（擷自二崙公所網站）

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