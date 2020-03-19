防疫再升級 雲林校園場館暫停開放

雲林防疫再升級，學校場館、校園場地全面暫停對外開放。（記者詹士弘攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府因應武漢肺炎疫情升溫，防疫措施再升級，雲林縣內中小學學校場館、校園場地，即日起至本學期結束前全面暫停對外開放；長青食堂即日起原則上停止共餐模式，改以外帶餐盒提供。

長青食堂即起停止共餐 採外帶餐盒

雲林縣政府為提高校園防疫管控，即日起規定，學校場館、校園場地即日起將全面暫停對外開放，上課期間，校外人士非必要時請勿進入校園。

上課期間 校外人士非必要勿進入

社福機構部分，長青食堂即日起原則停止共餐模式，改提供外帶餐盒，若有特殊情形，可改採在戶外空間，保持適當距離等方式讓長輩用餐；社區照顧關懷據點及巷弄C站，鼓勵多改至戶外活動，增進長輩健康，相關室內課程需嚴守通風寬闊，避免擁擠空間，參與長輩請戴口罩。

照顧機構部份，包含老人福利機構，長照機構及護理之家，要求進行工作分區，住民分倉，人員分流的方式進行作業，避免交叉感染，並超前部署請機構提出照顧人力備援計畫及住民後送安置照的因應規劃；另為避免社區交叉感染，所有住宿型照顧機構停止探視陪伴，一律改採視訊探視。

住宿型照顧機構 停止陪伴改視訊探視

雲林縣長張麗善強調，為做好防疫，縣府以最嚴肅謹慎的態度，全力要求各相關單位做好整備、超前部署，請鄉親務必配合防疫，保護自己也保護他人。

張麗善：防疫超前部署 請鄉親配合

斗六市長林聖爵表示，目前長青食堂有半數的老人家採外帶方式用餐，縣府有新的政策，地方會全力配合，但希望新政策推出前，能與地方做好配套措施。

另外，雲林縣於昨天新增一名武漢肺炎境外移入確診病例，目前全縣合計兩人；張麗善表示，這兩例為親人，出國旅遊返國於機場入境發現即送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，請縣民不要恐慌，也呼籲縣民防疫期間非必要絕對不要出國，保護自己也保護他人。

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