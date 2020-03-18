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首頁　>　雲林縣

吃菜挺菜農 農委會每週收購80噸

農委會昨啟動每週收購80噸葉菜，其中雲林每週收購20公噸，縣長張麗善（左四）、縣議員李明哲（左三）等人呼籲大家多吃蔬菜挺菜農，雲林收購的葉菜配送到學校、長青食堂等機構。（記者黃淑莉攝）

農委會昨啟動每週收購80噸葉菜，其中雲林每週收購20公噸，縣長張麗善（左四）、縣議員李明哲（左三）等人呼籲大家多吃蔬菜挺菜農，雲林收購的葉菜配送到學校、長青食堂等機構。（記者黃淑莉攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕武漢肺炎疫情影響蔬菜銷售，農委會昨天啟動因應措施，每週全國收購八十公噸蔬菜，其中，雲林收購二十公噸，配送到學校、國軍、社福單位及長青食堂等機構加菜，並呼籲國人多吃蔬菜有益健康。

昨天開始 雲林收購20公噸

雲林縣西螺、二崙、崙背等地是全國重要短期葉菜類產區，生產量佔全國三分之二左右，當地議員李明哲、游淑雲等人接獲許多菜農反應，指武漢肺炎疫情爆發後，銷售量銳減，菜價直直落，菜農不敷成本情況下，耕鋤或任其枯死，春節後持續至今大家叫苦連天。雲林縣府主動向農委會提出短期蔬菜紓困措施，農委會主委陳吉仲十五日到雲林與菜農對談，昨啟動蔬菜收購措施。

縣府：直接配送學校、長青食堂等

雲林縣府農業處企劃行銷科長柳昆宏表示，農委會計畫全國每週收購八十噸，其中，雲林二十公噸，縣府委託縣內和心果菜生產合作社、新社果菜生產合作社及荷苞嶼合作農場三家收購配送，收購價每公斤農委會補助十元，縣府再加碼三元，蔬菜直接配送到全縣二十鄉鎮市國中小學營養午餐、長青食堂及社福機構等加菜。

防過剩 籲農友減種短期葉菜類

昨天蔬菜配送第一天，雲林縣長張麗善到褒忠國小視察，張麗善呼籲全國民眾多吃蔬菜有益健康，雲林的蔬菜品質佳，歡迎各界踴躍選購，為健康加分，也幫助辛苦的農民。張麗善強調，葉菜類耕種大約需三至四週時間，疫情嚴峻，呼籲農民減少短期葉菜類耕種，避免市場菜量過剩，或以休耕涵養土地，縣府向農委會建議以每分地二至三千元休耕補助，幫助農民度過疫情難關。

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