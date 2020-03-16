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家貧又遭祝融 台灣心義工團助建新家入厝

台灣心義工團來自全國各地義工朋友，以2週3個工作天幫口湖鄉下崙村王姓父子蓋好3房2廳新家。 （記者黃淑莉攝）

台灣心義工團來自全國各地義工朋友，以2週3個工作天幫口湖鄉下崙村王姓父子蓋好3房2廳新家。 （記者黃淑莉攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖鄉下崙村六十八歲王姓村民與領有重度身心障礙手冊兒子，原本借住的舊屋去年底遭祝融付之一炬，在地方善心人士集資購地，及台灣心義工團上百名義工幫他蓋了新家，昨天歡喜入厝，王父感謝各界善心。

王男與妻子離異二十多年，大兒子為重度心智障礙，老二到北部音訊全無，老么也在北部工作、很少回家，王男與兒子借住在親友家閒置豬舍改造的家，去年底一場大火燒毀了家當，父子兩人住在一旁的豬舍。

口湖鄉下崙村長王勝瑋指出，三月七日來自各地台灣心義工團成員抵達王男新家預定地，連建屋所需材料一車接一車進場，上週末七日、八日及十四日，只花三個工作天就蓋好一間二十坪有三房兩廳的房子，且各式家電都有，義工們臥虎藏龍，各領域專業都有，是一支超有效率的團隊。

台灣心義工團理事長尤瑞豊指出，台灣心在二○一六年成立，主要是協助弱勢修屋蓋屋，成員來自各行各業，考量大家平日要上班、工作，蓋屋工作都在六、日進行，除蓋屋所需的材料費用募款，成員參與車資、食宿都自費，三年多來已蓋六十八新屋及二間課輔教室，這次口湖下崙蓋屋行動，一位花蓮退休老師楊明輝從花蓮到雲林協助，也有人從桃園、彰化等地來幫忙。

昨天入厝王父開心感謝各界幫忙，雲林縣長張麗善、雲林縣議員蔡孟真到場見證，家具、家電及相關生活用品都有，張麗善對台灣心義工團所有義工一再感謝，讚賞他們是人間活菩薩。

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