配合防疫 雲林六房媽過爐取消遶境

雲林六房媽過爐每年吸引數萬信徒參加，今年配合政府防疫，取消隨香遶境。（資料照）

2020-03-16 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕配合政府防疫措施，六房媽會昨召開理監事暨會員代表大會（大爐會），決議今年六房媽過爐在五月三日如期舉行，但規模簡化，取消陣頭、信徒及香客隨香遶境。

5月3日如期舉行 規模簡化

雲林六房媽過爐是雲林每年宗教盛事之一，距已有數百年歷史，為國定重要民俗活動，每年吸引數萬人參加，今年過爐日期在上月底擲筊確定在五月三日上午六點半發炮。

六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽「有神無廟」是由五股卅五庄頭輪流供奉，過爐期程的制定，關係五股輪值權益及義務，無法延期或取消，昨天召開大爐會討論因應措施。

徐萬成表示，防疫期間大家不敢大意，與會人員一致通過六房媽過爐如期在五月三日舉行，但縮減規模，謝絕陣頭、信徒、香客等聚集隨香，這也是百年來首度六房媽過爐日沒辦理遶境活動。

六房媽會祕書長謝永昌說，簡化過爐的參與人員在當天將以「實名制」方式管制，內壇神像及相關文物交接僅限有登記在冊的人員進入，六房媽、文武四大將神尊及頭旗等全都以專車載運到土庫股紅壇，整個過爐流程會以「網路直播」方式在六房媽會官網播出。

謝永昌強調，六房媽過爐籌備前置作業繁瑣、複雜，若過爐日前疫情已獲控制，過爐一樣會維持昨日決議簡化辦理。

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