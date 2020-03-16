武肺衝擊補貼農漁牧損 陳吉仲：貸款免息1年

農委會主委陳吉仲（右二）在雲林宣佈，因應武漢肺炎，農業、休閒農場新舊貸款一年免息。（記者詹士弘攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕因應武漢肺炎疫情，農委會主委陳吉仲昨天在雲林宣佈，漁業、畜牧業、休閒農場新舊貸款可免付利息一年，由政府補貼，以減少農民損失。另肥料部分，強調供貨充足，未來將採預購制度，讓大家都買得到。

若要融資 全部1.29％低利貸

陳吉仲在立委劉建國邀約下至雲林縣宣佈農委會針對武漢肺炎疫情的因應作為，他表示，休閒農場受此次疫情影響損失達二到三成，受創最嚴重，為協助農民，漁業、畜牧業及休閒農場，決定新舊貸款免付利息一年，農民若要融資，全部一．二九％低利貸款。

一週至少消化80公噸蔬菜

針對蔬菜供應失調部分，陳吉仲表示，會將蔬菜送給國軍、偏遠國小營養午餐加菜及供應食物銀行，一週至少消化八十公噸蔬菜，賣相較差的蔬菜也會事先處理，不讓它流入市場，讓北農拍賣市場的價格維持水準，農委會也會與地方政府合作，將過剩的蔬菜用最快的方式處理掉，讓農民可以領一筆錢，隔段時間再種菜。

建構電商平台買賣蔬菜

陳吉仲說，政府不只要拿錢補助農民，更要讓產業進步，要建構電商平台，希望讓通路與消費者能對接，消費者若不敢到市場買菜或到餐廳吃飯，透過電商平台就可買賣菜，讓危機變成轉機；另協助全國三百六十間休閒農場做基礎建設，建立電子票券系統，未來政府要補助民眾旅遊，如發放旅遊券時，民眾可透過系統，不需持券就可享受優待。

肥料供應沒問題 將採預購制

另肥料不足問題，陳吉仲也澄清，供應量絕對沒有問題，且農委會也與台肥公司溝通，將採預購制度，也就是農民未來一、兩週內的肥料使用量，只要到農會登記，再由農委會統一分配，保證讓農民一定有肥料可以使用。

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