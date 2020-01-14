國中會考隨身帶手機進試場 扣總積分0.6分

2020-01-14 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二○國中教育會考五月十六、十七日舉行，簡章已公告，雲林縣府教育處指出，今年違規項目及處理方式明確列入簡章，違規是扣會考總積分，例如，隨身攜帶手機記二點扣○．六分。

簡章公告 雲林應畢生比去年少681人

縣府教育處表示，今年全縣國三應屆畢業生有六千五百四十六人，較去年減少六百八十一人，會考試務工作負責學校為虎尾高中，應屆畢業生由學校統一在三月十二至十四日集體報名，非應屆畢業生中或持有國外學歷、中國學歷的學生採個別報名，三月九日至十一日上網填報名表後，十二至十四日前往尾高中辦理報名。

教育處指出，不同於往年，今年違規事項、處理方式都直接列入簡章中，嚴重舞弊如找人代考、脅迫其他考生協助舞弊，一般舞弊或嚴重違規，例如換座位、試題本作答、提早離開試場，經制止仍強行離場者、抄錄試題或答案等，該科都不予計分。

一般違規最常見的有提早翻閱試題本、考試期間與試場外有手勢或訊息聯繫行為、考試期間隨身攜帶手機等非應試用品等，該科記違規兩點；手機等非應試用品放置在試場前後方發出聲響、電子錶發出聲響等記違規一點。

教育處表示，各科違規是扣會考總積分，一點扣○．三分、兩點扣○．六分，提醒考生注意。

教育處強調，現今入學制度為考招分離，所有國中畢業生都要參加會考，簡章可上「雲林考區一○九年國中教育會考網站」（http://www.hwsh.ylc.edu.tw/）連結，免費下載，紙本簡章可到虎尾高中購買，每份十五元。

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