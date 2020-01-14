雞精、鴨精、牛精 雲林伴手禮搶市

農曆年快到了，雲林縣府促銷雲林優質禽畜產品及禮品。 （記者詹士弘攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣禽畜產業產值高達三百億，飼養豬隻一百四十九萬頭、有色肉雞近七百萬隻、鴨隻兩百廿五萬隻、鵝隻卅二萬隻，均為全國第一，年節將屆，雲林縣府積極行銷在地禽畜產品年禮，其中雞精、鴨精、牛精產品異軍突起，成為搶手主力商品。

禽畜產值300億元 產量冠全國

雲林縣府農業處表示，雲林縣生鮮家禽畜產品量大質優，飼養農戶也積極發展各項加工肉類產品，肉鬆、肉乾、雞肉絲、肉乾條、油雞、烤鴨等，特別的是，今年全縣至少有十家業者推出雞精、鴨精、牛精等，並打入各類通路，成為另類主流產品；業者說，雞精單價相對較高，推出後占營業額三成以上，後勢看好。

農業處指出，過去鵝肉年產量達一百萬隻，遭禽流感重創後，產量逐漸復原中，目前飼養數量已恢復約四成，價格逐漸回穩，產地均價每台斤約六十八元，略高於疫情發生前的六十元，比最高價的九十元親民許多。

縣府親民空間展售畜產年菜

縣府親民空間昨天化身一日畜產品年貨大街，邀請雲林在地品牌元進莊、台全珍豬、祥圃究好豬、凱馨桂丁雞、立瑞雲嶺鮮雞、和榮意珍香豬、台野自然鴨、憶鵝時、芸彰牧場及中華民國養鵝協會等在地品牌廠商提供年節禮盒、年菜辦理展售，提供洽公民眾選購。

縣長張麗善表示，雲林縣畜禽產品在地生產、屠宰、分切及在地加工等產銷鏈最為完善，產品也最新鮮多元，除新鮮冷藏各式肉品，也有美味的各種加工產品，是過年過節最佳伴手禮。

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