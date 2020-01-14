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雲林推綠運 斗六劃電動車示範區

老舊柴油公務車加裝濾煙器。（記者詹士弘攝）

老舊柴油公務車加裝濾煙器。（記者詹士弘攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣環保局為打造綠色運輸環境，將優先推動斗六市成為雲林縣第一個電動車示範區，鼓勵鄉親將機車汰舊換為電動機車或改用油電混合車，老舊柴油公務車加裝濾煙器，同時將逐年增加充換電站數量及密度，完善充電環境。

鼓勵用電動機車、油電混合車

環保局長黃士漢表示，環保局為加速改善空氣品質，針對斗六市工廠及車輛雙管齊下，兩年來工業區燃油鍋爐已補助汰除兩百廿八座，未來將打造斗六市成為電動車示範區，由縣府帶頭將稽查車輛逐步改採用油電混合車，協助老舊柴油公務車加裝濾煙器，協助民眾透過補助汰舊換為電動機車，及設置充電站與電池交換站等各項措施，逐年增加充換電站數量及密度，方便民眾使用電動車。

老舊公務用柴油車加裝濾煙器

另外，針對老舊柴油車加裝要價卅萬元的濾煙器，其中消防車已有五十六輛加裝濾煙器，垃圾車也有四十二輛完成加裝；環保局更從前年起逐步在全縣工業區、學校單位、鄉鎮公所及主要道路完成佈建五百八十台空氣品質微型感測器，以大數據及長期濃度變化趨勢，進一步透過人員稽、巡查，掌握異常排放情形。

佈建微型感測器 即時掌握空品

雲林縣長張麗善表示，斗六市一直是PM2.5污染最嚴峻的地方，縣府在斗六市共裝了兩百八十台感測器，就是要讓所有鄉親透過感測器，從手機APP及電腦即可即時了解縣內空氣狀況，守護縣民健康。

為鼓勵鄉親將機車汰舊換為電動機車，除環保署及工業局補助，縣府還加碼補助七千元，張麗善指出，環保署沒有補助的新購電動機車，縣府也補助五千元，雲林近二年在電動機車整體加碼補助金額領先全國，全縣新掛牌摩托車中，電動機車比例已由前年的十．○四％大幅提高至廿八．七％，是六都之外全國第一，目前全縣電動機車數量逾七千輛。

電動機車比例由前年10.04％大幅提高至28.7％，是六都之外全國第一。（記者詹士弘攝）

電動機車比例由前年10.04％大幅提高至28.7％，是六都之外全國第一。（記者詹士弘攝）

雲林縣府為打造綠色運輸環境，優先推動斗六市成為縣內第一個電動車示範區。（資料照，記者詹士弘攝）

雲林縣府為打造綠色運輸環境，優先推動斗六市成為縣內第一個電動車示範區。（資料照，記者詹士弘攝）

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