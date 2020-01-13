連任謝票 蘇治芬：無再戰縣長規畫

蘇治芬（中）說目前沒有再選縣長的規劃。（記者詹士弘攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕順利連任的民進黨立委蘇治芬與四連霸的劉建國昨天分別展開謝票行程，蘇治芬表示，本屆立委選舉可能是她的最後一戰，目前沒有再戰雲林縣長的規劃，也沒有這樣的考慮；劉建國則說，選縣長思維還沒有裝在他的腦袋。

力促民進黨 培養年輕人接棒

蘇治芬表示，每一次選舉，民進黨都會就戰鬥位置，張家派系不可能因為這次立委選舉失敗就瓦解，他們的派系結構在地方非常強悍，民進黨未來不是那麼好經營，沒有樂觀的權利，下一屆選舉，民進黨要提早做準備，找一些新秀、年輕人早一點回來接棒。

蘇治芬說，未來四年將協助縣政推動，扮演好中央與地方溝通的橋樑，所有民進黨幹部都要上緊發條，一刻也不能鬆懈。

劉建國：建設家鄉不分藍綠

劉建國感謝鄉親支持讓他順利當選，他會兢兢業業完成選民託付，至於要不要挑戰下屆雲林縣長，劉建國說「還沒有裝在他的腦袋」。

劉建國表示，面對中國的壓力不會減少，過度傾中、過份傾中的候選人，應該予以汰除，只有台灣社會對內團結，對外成為一個有力量的國家，才不會讓中國三不五時來欺侮。

劉建國強調，建設雲林、為雲林做事不分藍綠，只要對雲林有利，就會去爭取，未來他會和大家共同打拚，讓雲林安居樂活。

劉建國（左）成功四連霸，由斗六市代許百芳（右）陪同謝票。（記者林國賢攝）

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