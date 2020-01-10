競選活動今晚10點結束 違者最高罰500萬

雲林縣選委會在雲林國中辦理選票點交，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕總統、立法委員選舉明天投票，雲林縣選委會昨在雲林國中辦理選票點交，選委會提醒，競選活動到今晚十點結束，十一日零時後所有人不得透過網路社群替候選人催票，違者可罰五十萬以上五百萬元以下罰鍰。

雲林縣選委會主任委員張志銘指出，全縣總統選舉人數五十六萬五二六九人、立委選舉人數五十六萬二○一二人，共設有六○九個投開票所，投票時間上午八點到下午四點，記得一定要攜帶身分證。

雲林新增52個投開票所 投票前先確認

張志銘說，由於中央選委會將投開票所選舉人數上限從一千五百人降為一千二百人，這次新增五十二個投開票所，提醒民眾投票前要先查看投票通知單，確定投票所，以免跑錯。

縣選委會昨在雲林國中大禮堂辦理選票點交，各鄉鎮市選務中心派人將選票封包領回，張志銘表示，這次有三種選舉票，總統副總統淺粉紅色、區域立法委員淺黃色、政黨票白色。

張志銘說，候選人競選活動時間到今天晚上十點結束，手機、LINE、臉書等社群媒體競助選活動到晚上十二點止，包括政黨、候選人及民眾不得在投票當日進行競選或助選活動。

張志銘提醒，網路社群媒體競助選結束後及投票日當天也不可以透過手機簡訊、LINE、臉書替候選人催票，違反者，可罰款五十萬元以上五百萬元以下，往年已有多起被處罰的案例，民眾小心不要觸法。

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