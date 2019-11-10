北港牛墟重回北港大橋下 人潮回籠

北港牛墟昨天遷回北港大橋下，吸引大批人潮。（記者黃淑莉攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港牛墟昨天遷回北港大橋下營業，一大早開市就湧入大批人潮、車潮，北港鎮農會人員說，第一天許多人慕名前來，也有人專程前往購物、逛街及吃美食；有民眾開心說，「想念的牛墟味回來了！」

北港牛墟已有百年歷史，每逢三、六、九開市，營業時間從清晨四、五點到中午左右，可說全國最大的「早市」，販售的物品琳琅滿目，食衣住行應有盡有外，還有古玩、農作物、骨董、小雞小鴨、小型農具都有。

去年七月配合第五河川局「北港溪魅力河段環境營造工程」施工，暫遷到萬有紙廠對面空地營業，工期約一年多，期間民眾關切牛墟是否遷回北港大橋下，還有人擔心就此「散市」，經雲林縣府向五河局承租土地，昨天遷回北港大橋下。

在牛墟擺攤卅多年的攤商說，牛墟市集裡應有盡有俗擱大碗，早有口碑，萬有紙廠對面空間狹窄、離市區遠、停車又不方便，搬回橋下空間寬敞，停車方便，而且離朝天宮近，昨天逢週六人潮最多。

許多民眾得知牛墟遷回北港大橋下專程前往朝聖，一位退休教官說，牛墟雖看不到牛隻了，但販售的東西很多，缺什麼來這裡尋寶就對了。

場地經過重新規劃，許多民眾覺得北港牛墟環境變好，不會塵土飛揚且空間寬敞，但建議管理單位牛墟市集應禁止機車通行，提高市集安全及空氣品質。

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