雲林社口墓仔埔整地開發 名店進駐帶人氣

星巴克位於水岸藝術園區的店面，造型特殊，已成為地標建築。（記者詹士弘攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕點石成金不是夢！雲林縣斗六社口公墓區段開發後，轉型為水岸藝術園區，不僅公共設施完整，風景優美，大區塊的建地，也引吸知名廠商進駐，其中星巴克是第一個設點開業的業者，UNIQLO也將於十五日（週五）開幕，未來發展可期，可望成為斗六市的副都心。

公墓占地不到6公頃 過去環境髒亂

斗六市社口公墓因位於都市計畫內，過去雜草叢生、環境髒亂，嚴重影響居民生活品質，雲縣府鑑於社口公墓地區為斗六市門戶，透過變更斗六（含大潭地區）都市計畫，將社口公墓與附近農地進行區段徵收，面積約廿三公頃，其中區內公墓所占面積超過四分之一，土地開發後，公墓部分多規劃為公園、綠地等公共設施，均已完工，私有土地部分目前尚待開發中。

星巴克造型特殊 成雲林人新寵

社口區段徵收緊臨大學路，交通相對方便，現有的素地多屬大面積土地，開發相對容易，也引吸不少知名業者投入開發，星巴克率先進駐，開業後生意極佳，特殊的建築外貌，也成為水岸藝術園區的新地標，第二家準備要開業的就是日商UNIQLO，另還有一家大型餐廳準備開業中，住宅預售屋已有人準備開業。

UNIQLO表示，這是公司在雲林縣開設的第一家路面店，投資數千萬元興建新店面，擁有兩百五十坪的超大購物空間，看好水岸藝術園區未來發展潛力，將長期在此扎根經營，與在地共存共榮。

UNIQLO預計十五日在斗六開幕，會員來店消費，可獲網路商店滿千折百優惠券，前三日滿額禮托特包、雙層便當盒餐具組二選一。社區居民表示，希望藉由知名品牌業者展店，活化社口區段徵收，讓它變成斗六的珍珠，也讓公墓的刻板印象可以逐漸淡化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法