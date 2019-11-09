開花期水患 雲林花生量減價揚

雲林花生進入採收期，不少道路可看見花生農在曬花生。（記者詹士弘攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林花生進入採收期，由於花生開花期遇到水災，花生結果率偏低致收成減，雖然價格比往年高，但農友收益減少；雲林縣農業處表示，今年花生平均失收十至廿五％，所幸品質未受影響。

農業處統計失收10至25％

正值雲林花生採收季節，不少道路可見花生農在曬花生，吳姓花生農表示，今年花生開花時遇到下雨，影響結果率，他的花生田往年一分地可收成八、九百台斤，今年只能收三、四百台斤，收成少了一半以上，價格因收成少而略有翻升，每台斤約四十六元，比往年的卅八到四十元略高，但整體而言收入還是減少。

花生農說，花生遭受水災後政府有救助補貼，對農民不無小補；近年極端氣候頻繁，氣候亂了套，農民種什麼作物都很難有好收成，但旱地能種的作物不是花生就是大蒜，近日大蒜需要降雨，雨就是下不來，農民也很困擾，希望老天能照「甲子」來，也希望政府不要動不動就開放大蒜等作物進口，讓農民在失收時雪上加霜。

雲林縣農業處副處長陳炳坊表示，雲林縣花生生產占全國七成，正常每分地可生產五百到六百台斤，今年花生受到八一二水災影響，花生結莢數減少，平均產量降至四百五十台斤左右，受害較嚴重的，收成甚至不到三百台斤，減產十到廿五％。

產地價每台斤曾到48元

陳炳坊指出，目前花生產地價每台斤四十六元，日前還曾到四十八元，針對農民擔心進口貨打壓價格，縣府呼籲中央，不要在農作物產季期間開放進口，另因應農村人口老化，目前播種及採收花生已採機械化處理，但末端的烘乾還需露天日曬，呼籲政府投資研發自動化設備，解決農民的困擾。

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