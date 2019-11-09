馬鳴山鎮安宮「五年大科」納國家重要民俗 鄭麗君將授證

供奉五年千歲王爐在下個五年大科年送進溪裡，恭送五年王離開。（記者詹士弘翻攝自『五年王來到阮庄頭』新書宣傳海報）

2019-11-09 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林褒忠馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲五年一度的「五年大科」，每次請王、送王儀式，祭典長達數個月，極具文化及獨特性，今年八月被納入「國家重要民俗」，登錄為國家級無形文化資產，十四日文化部長鄭麗君將到鎮安宮授予證書。

14日親至鎮安宮授予證書

鎮安宮主委章金樹表示，鎮安宮五年大科每逢大科年，雲嘉南地區有近五百個村庄都會到馬鳴山舉行請王、送王儀式，參拜隊伍絡繹不絕，廟埕炮聲不斷，祭典長達數個月，是雲林縣最具規模的宗教盛事。

章金樹指出，馬鳴山鎮安宮近幾年一直希望以更多元方式呈現王爺信仰文化，邀請教授洪瑩發及民俗專家李永倫拍攝「五年千歲大科」紀錄片，詳細記載五年千歲進香及請王儀式、香庄遶境的過程，並出版新書「五年王來到阮庄頭」，帶領大家深入認識五年王。

雲林4民俗宗教文化獲認證

雲林縣文化處副處長陳美燕表示，目前全國獲認證的「國家重要民俗」僅廿一個，雲林縣就占了四個，除了「五年千歲五年大科」外，還有「朝天宮迎媽祖」、「口湖牽水狀」及「六房媽過爐」，雲林縣人口雖少，但在民俗宗教文化上展現出深度及影響力。

馬鳴山鎮安宮「五年大科」被納入「國家重要民俗」。（資料照，文化部提供）

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