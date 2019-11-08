雲林立委選戰加溫 蘇治芬提治水策略 張嘉郡搭棒球熱潮

2019-11-08 05:30:00

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨立委參選人蘇治芬昨天提出「在地滯洪，與水共存」治水構想；國民黨立委參選人張嘉郡則與球迷齊聚虎尾圓環觀看台日大戰，為台灣棒球英雄加油打氣。

蘇盼在地滯洪

蘇治芬表示，因應極端氣候，治水策略須逐步由不淹水轉化為不怕水淹、與水共生，將在地滯洪與逕流分擔列為工作重點，在地滯洪是指將地勢低、耐淹的農田劃入洪水暫滯區，在颱風洪水期間允許洪水漫淹，以分擔逕流、減輕聚落淹水災害，簡單舉例，若當地原本淹水面積有一百公頃，依地勢及鄰近河流規劃五公頃農田做在地滯洪池，導入洪水，就能換取其他九十五公頃及聚落不會淹水。

補償所有權人

蘇治芬指出，針對提供滯蓄洪空間的土地所有權人政府必須給予補償，利用與暫滯區土地所有權人簽訂行政契約，如遇淹水災害，除了可依農業天然災害救助方式向農政單位申請救助金外，再加發淹水暫滯區補償費等 。

台日大戰昨晚開戰，青埔教育基金會在虎尾圓環停車場舉辦的戶外轉播現場，現場擠滿球迷，張嘉郡與現場球迷一起為台灣隊加油。

張鼓勵小球員

基金會更邀請縣內馬光國中、文昌國小、褒忠國小和馬光國小的小朋友到場，張嘉郡鼓勵小球員們，懷抱熱情繼續在棒球的路上努力，發光發熱。

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