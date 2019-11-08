為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

小英到雲林 連拜5廟與民博感情

小英總統呼籲鄉親明年一定要投票，向全世界展現守護主權決心。（記者林國賢攝）

小英總統呼籲鄉親明年一定要投票，向全世界展現守護主權決心。（記者林國賢攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕總統蔡英文昨天下午南下雲林連掃五鄉鎮五座廟與民眾博感情，她承諾會協助口湖鄉公所爭取經費重建口湖鄉老人會，做為廿四小時長照服務機構示範鄉鎮，未來還會推廣至每個鄉鎮市，讓長輩能在地、在社區就獲得最佳照顧。

在虎尾徒步 與民眾擊掌

總統蔡英文在立委蘇治芬陪同下一口氣從水林番薯厝順天宮、口湖會水宮以及老人會參訪、四湖參天宮、東勢鄉賜安宮、虎尾德興宮參拜，在虎尾還特別徒步與民眾相互擊掌，加油打氣。

舉香港為例 要守護主權

蔡英文表示，台灣愈來愈受到國際投資者青睞，尤其台灣有優秀人才，是高科技投資的好環境，但許多國外友人投資前都會探詢我們對主權維護的決心，所以明年總統大選，一定要出來投票，向全世界展現我們的決心，有主權才有民主自由，香港的例子告訴我們要好好維護主權，否則民主自由隨時都會被剝奪。

每一鄉鎮市 設長照機構

蔡英文表示，這幾年政府在農業、長照、公共托育、青年政策都相當用心，長照方面只要撥打1966專線就有專人提供一百多項長照服務，明年不只長照預算增加到四百億，也規劃在全國每個鄉鎮市都設置廿四小時服務長照機構，讓需要在照護機構的長輩也能就近獲得妥善照顧。

口湖老人會 將獲助重建

總統蔡英文到口湖鄉會水宮參拜後，轉往極需協助重建的口湖鄉老人會，她表示老人會重建應該增加功能性，除了原有老人會館，將再增建全國第一個平價廿四小時養護機構，成為示範鄉鎮，這項決定獲得現場民眾熱烈歡呼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

雲林縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播