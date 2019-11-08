都計內農田課地價稅 農民反彈

2019-11-08 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕地價稅十一月開徵，許多原本不用繳稅的農民收到地價稅單，引起不少反彈，雲林縣府指出，都市計畫土地只要公共設施完竣，不論做什麼用途，包括農用，就必須課徵地價稅。

縣議員李明哲、游淑雲指出，近來接獲許多農民陳情指出，農田以前都不用繳地價稅，今年卻收到地價稅單。

雲縣稅務局強調 公設完竣需課稅

雲林縣稅務局長張永靖表示，根據平均地權條例及土地稅法規定，都市計畫內土地只要道路、排水、自來水及電力等四項公共設施完工，不論做什麼用途，包括農業使用，都要課徵地價稅。

張永靖表示，這些土地雖仍做農業使用，但都已完成變更，已不是農地，過去因通報資料不齊全，有部分沒有課到稅，二○一三年中央考核時即要求雲林縣要課稅，因此縣府城鄉處從二○一六年開始陸續通報斗六、虎尾、斗南、土庫、北港及西螺等地符合課徵地價稅條件的土地。

張永靖強調，九成的都計內土地都已課徵地價稅，已實施多年，不是今年才課徵，且這樣的規定及過程全國都一樣，不是雲林縣府個別的稅務規定。

張麗善：擬說帖 請立委提案修法

雲林縣長張麗善表示，都市計畫外土地雖是建地但做農用，可以免課地價稅，都市計畫內即使做為農業使用也要課稅，農民當然會覺得不合理、無法接受，不過這是法律的規定，必須從立法院修法努力，縣府已擬定說帖，透過立法委員曾銘宗交給財政部長，且縣府也以正式公文給財政部，建請提案修法。

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