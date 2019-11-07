南韓世界廚藝賽 雲林麵包師奪2金3銀

蘇順鴻奪金的紫斑蝶藝術麵包，令人驚豔。（記者黃淑莉攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林多位麵包師傅參加韓國世界廚藝大賽，分別在藝術麵包、歐式麵包奪下兩金三銀一銅佳績，其中蘇順鴻、張榮成、王竣平師徒三人分別獲得藝術麵包金牌及歐式麵包銀牌、銅牌。

四十一歲蘇順鴻國中畢業跟著開麵包店的舅舅學做麵包，退伍後曾在麵包店工作，因薪水太低轉行到六輕工業區，但對烘焙念念不忘，每年中秋節自製月餅，親友「呷好道相報」，每年都接到許多訂單。

蘇順鴻紫斑蝶藝術麵包 吸睛

三、四年食安風暴頻傳，蘇順鴻重操舊業並在住家開業，參加勞工教育發展協會職訓課程，在老師鼓勵下參加比賽。

蘇順鴻表示，三、四個月練習期間，為做出與其他選手不同的創意麵包，他以婚禮蛋糕概念發想，以雲林紫斑蝶為意象，創意及技術受評審肯定，奪得藝術麵包組金牌。

蘇順鴻的徒弟張榮成、王竣平也在歐式麵包獲得銀牌及銅牌。其中，張榮成今年十七歲，在這次雲林代表團中年紀最小，現就讀高職餐飲管理科二年級，小時候就喜歡做菜及小點心，國中立志當西餐、烘焙主廚，並把名廚江振誠當偶像，因與蘇順鴻是鄰居，高一時跑去蘇的烘焙坊當學徒，為了準備比賽，連續三個月每天練習超過十二個小時。

雲林縣勞工教育發展協會理事長黃密家表示，今年韓國世界廚藝大賽共有十一國近三千位選手參賽，雲林獲獎選手有藝術麵包組金牌蘇順鴻；歐式麵包組金牌陳霈真，銀牌有陳秉逸、張榮成、許美郁，銅牌王竣平。

雲林多位麵包師組團參加韓國世界廚藝大賽，獲得2金3銀1銅佳績。（記者黃淑莉攝）

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