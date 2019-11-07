古坑崁腳民宅被彈擊 疑國軍靶場流彈

現場地面找到一顆彈頭。（記者黃淑莉翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑崁腳村民宅昨天疑遭附近軍用靶場流彈擊中鐵門欄杆，幸好沒有傷及住戶，村民憤怒表示，六十多年來飽受靶場威脅，要求靶場遷移，還給村民寧靜、安全的居住環境。

鐵門欄杆有凹痕 彈頭落地

位在古坑崁腳村的軍用靶場設置至今六十多年，不定期有國軍前往打靶，村民指出，這陣子打靶練習頻繁；王姓村民表示，昨天上午十點左右，他與友人站在住家附近路旁聊天，突然聽到「鐺」的聲響，由於早上有聽到靶場傳來槍聲，當下他與友人直覺反應是「流彈」，四處查看發現，對面民宅的鐵門欄杆上有凹痕，並在對面地上找到一顆彈頭。

2人站附近聊天 心有餘悸

王姓民眾心有餘悸說，彈頭發現位置距離他與友人聊天位置不到兩米，找到彈頭時兩人互看一眼脫口說出「好加在！」 警方據報封鎖現場蒐證，並將彈頭帶回及通知軍方到場協調。

據指出，軍方對靶場離村落約有七、八百公尺，質疑靶場流彈打到村落可能性，全案由警方及軍方調查釐清中。

簡姓村民表示，早年靶場流彈誤擊村落民宅意外頻傳，曾有多位村民遭流彈打中受傷，甚至有一人死亡，多間民宅牆上留有彈痕，多年來只要聽到靶場有槍聲，多不敢在戶外逗留。

昨天遭波及的民宅屋主說，前幾年在整理樓上空屋時，曾在地上撿到一個彈頭，根本不知道何時被打中。

飽受威脅60多年 盼靶場遷移

王姓村民指出，以前老家牆面上卡了一顆步槍彈頭，現在住處也曾遭子彈打中三、四次，住處前龍眼樹下有一處泡茶休憩區，因位在靶場後方，靶場有人打靶時泡茶區沒人敢去，六十多年飽受靶場威脅，盼軍方能將靶場遷移。

崁腳村長吳勝坤指出，早年流彈意外常發生，經地方陳情抗議，軍方在十多年前增設水泥防護牆，上方還有木板避免跳彈，設置後流彈發生次數大幅減少。

軍方：若為靶場造成會負責

軍方人員回應指出，目前配合警方調查釐清，若確定是靶場意外造成，軍方一定會負責到底。

欄杆上留有凹痕。（記者黃淑莉翻攝）

古坑崁腳村一處民宅疑遭國軍靶場流彈擊中鐵門，警方封鎖現場蒐證。（記者黃淑莉翻攝）

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