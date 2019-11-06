打包機到位 斗六垃圾危機有解

垃圾打包機等相關設備陸績進場。（記者詹士弘攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林斗六虎溪里臨時垃圾轉運站垃圾山化解有望，垃圾打包機即日起陸續進場，未來每天可打包一百噸垃圾，預計將打包七千噸，垃圾危機可望逐漸化解；不過，市公所與環保局對垃圾量評估有出入，後續進展還有待觀察。

雲科路陸橋下 暫置垃圾未清民怨

虎溪里臨時垃圾轉運站垃圾堆積成山，惡臭引起民怨，一度遭莿桐大美村民封路，雲林縣府七月底承諾該轉運站垃圾只出不進、加速去化，生垃圾暫置雲科路三段陸橋下轉運，但近日有民眾爆氣指陸橋下轉運站垃圾大量堆積，違反承諾，公所隨即將現場垃圾運到虎溪里臨時轉運站。

雲林縣環保局表示，虎溪里臨時垃圾轉運站封場後，環保局每天協助斗六市去化垃圾約八十噸，含新舊垃圾，斗六市目前每天產出垃圾量約四十噸，生垃圾應不至於有堆積問題，將請斗六市清潔隊加強垃圾清運及調度。

日打包百噸 明年春節前封存完畢

縣府另補助斗六市垃圾打包計畫，機具已在昨天陸續進場，預計將打包七千噸垃圾，每天打包一百噸，轉運站內垃圾約有六千五百噸，預計明年春節前可打包封存完畢。

雲林縣長張麗善表示，打包機已準備作業，將會三班制作業，依公所評估現有七千噸額度還不夠，她會要求簡化程序，先行作業，準備申請第二個七千噸垃圾打包補助。

不過，斗六市公所主秘楊劍銘表示，環保局每天分配給斗六市八十至一百噸垃圾處理量，其中六十噸固定用在去化虎溪里臨時垃圾轉運站的舊垃圾，所以生垃圾很難每天清理完，近日外縣市焚化爐歲修，垃圾處理能量大幅下修，生垃圾才會堆積到四百多噸，目前先將垃圾轉回臨時轉運站，他保證斗六市絕不會有第二座垃圾山，希望民眾共體時艱。

楊劍銘說，目前臨時轉運站的垃圾量約有二．一萬噸，打包七千噸垃圾後，加上每天去化六十噸舊垃圾，春節前應該還有七千噸垃圾無法清完。

由於官方對垃圾量統計數字差很大，環保局說垃圾山有六千五百噸，公所說有二．一萬噸，斗六市垃圾山能否順利化解，仍待觀察。

斗六市堆積如山的垃圾危機有解。（記者詹士弘攝）

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