車牌競標 3388竟有人高價搶標

車牌尾數3388聽似罵人，但還是有人高價競標。（記者鄭旭凱攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林監理站即將辦理普通重型機車號牌網路競標，其中有一組車牌尾數號碼為3388，帶有罵人的意味，民眾質疑，這種尾數會有人投標？雲林監理站承辦員章展榮肯定的說，就是有！上一次汽車車牌號碼尾數3388的車牌，還被民眾用底價一．六倍的金額五千元搶標得手。

這次重型機車車牌標售，其中雙生牌2266並未列入，章展榮說，因為2266的諧音是台語「離離落落」，被認為是支離破碎的意思，所以沒被列入，不過，3388雖有罵人不莊重的意思，但仍有被列入特殊車牌標售。

章展榮說，上一期汽車號牌代碼標售時，尾數3388的車牌底價是三千元，結果民眾提高到五千元才搶標得手，原因為何？他也不清楚；至於一般最受歡迎的車牌號碼無疑就是8888，代表「一路發（財）」，幾乎很少流標。

章展榮說，有意參加車牌競標者須持有自然人憑證IC卡且為監理服務網站會員，還要有該網站可轉帳的金融機構帳戶，競標網址為監理服務網（https：//www.mvdis.gov.tw/）。

11日下午辦理普通重機車牌競標

雲林監理站這次將於十一月十一日十四時至十三日十四時止辦理普通重型機車號牌代碼NBX（0001~9999）首標，包括NBX第一級：NBX-1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999計八面，底價三千元；代碼NBX第二級：NBX-1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789計廿九面，底價二千元等，以及上次流標的一級或二級車牌。

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