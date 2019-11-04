吃當令最肥美 口湖烏魚文化節攬人氣

口湖鄉農會舉辦烏魚節展售烏魚子等優質魚產。（記者林國賢攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者林國賢／雲林報導〕每年十一、十二月是烏魚最肥美好吃季節，口湖鄉農會昨舉辦「烏魚文化節」，準備烏魚米粉等各項美食供民眾品嚐，促銷烏魚等相關產品，吃當令、吃新鮮。

11月東北季風 品嚐烏魚正是時候

口湖鄉有養殖王國美稱，烏魚子、鰻魚、文蛤都是主要養殖物，年產值達八十五億元以上，每年十一月隨著東北季風到達台灣，是烏魚最肥美的時期，也是最佳品質時機。

雲林縣長張麗善、中華民國農會總幹事張永成、雲林縣農會總幹事簡明欽、口湖鄉農會總幹事呂惠玲等人到場共同主持，現場準備烏魚米粉讓大家免費品嚐，並有烏魚子、烏魚胗、烏魚膘等各種烏魚相關產品試吃販售，吸引不少饕客前來品嚐。

農會：技術提升 養殖烏魚不輸野生

呂惠玲表示，雲林縣曾是全台捕烏基地，也是烏魚子生產重鎮，雖近年野生烏魚捕獲量已不復當年，但漁民們不斷提升養殖與加工烏魚子技術，養殖烏魚子風味與口感已不輸給野生烏魚子，也漸成為市場主流，年度烏魚季即將到來，透過產業文化節行銷這項美食。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣烏魚子每年在全國評鑑比賽都是名列前茅，建立雲林優質漁產品牌口碑，歡迎大家選購，送禮自用兩相宜。烏魚文化節除了烏魚美食，現場還安排親子蚵貝藝術、捏麵人藝術DIY活動，及多項童玩，熱鬧非凡。

另外，北港牛墟九日將重回北港大橋下開市，北港農會與縣府昨也在臨時牛墟宣布這項好消息，農會總幹事林翠香表示，開市當天農會準備三千份黑豆免費送給民眾，歡迎大家來淘寶。

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