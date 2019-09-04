雲林會計師研發 汽車兩段式開門系統

2019-09-04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「開車門前轉身確認後方沒人車，再開啟車門，可減少意外事故發生」，雲林一位謝姓會計師因看到急開車門釀禍奪命事故一再發生，發明「汽車車門兩段式安全開啟系統」，已獲得美國、台灣發明專利。

警政署統計，二○一二到二○一五年急開車門導致傷亡事故共一萬三千多件，造成死亡廿二人、受傷一萬六千多人，平均一年超過三千件，立法院去年三讀通過道路交通處罰條例修正案，增訂未依規定開車門肇事，可處一千兩百元至三千六百元罰鍰。

謝姓會計師指出，罰款、加強宣導只能治標，治本方法是要從提高開關車門的安全性著手，讓汽車駕駛、乘客習慣開關車門回頭看後方有無人車，他上網查詢，全球尚無開關門的安全設計，花了幾個月時間發明這套系統。

謝姓會計師解說他的發明內容，他表示，在現有車門的六角鎖處加裝一個倒勾扣，乘客下車從內部開車門只能扳動第一段開關，要轉身開或按第二段的開關紐才能打開車門，這項系統有強迫開門者要轉身向後看，在轉身開或按第二段開關時就可確認後方有無人車。

謝姓會計師指出，該系統為機械式，即使車輛熄火或電瓶沒電，下車開啟車門也不受影響，另從外部開門還是維持一段式開啟。

謝姓會計師說，這項發明去年向台灣、美國、德國、日本及中國申請專利，美國、台灣都已通過，德、日及中國還在審查中，他望零件商、車商能在車子出廠前加裝，成本不高，但轉個彎慢幾秒鐘開車門，即可減少事故發生，甚至救人一命。

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