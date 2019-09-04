中央投資1.8億 口湖打造台灣鯛智能魚池

2019-09-04

109個魚池 年產值約3億

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林「台灣鯛智能養殖」地方創生計畫，獲國發會審核通過，將投資一億八千萬元與口湖鄉漁類生產合作社共同在口湖鄉打造一○九個台灣鯛智能魚池，預計每年創造約三億元產值。

口湖鄉土地不利耕種，四、五十年前中央在地方設置八大養殖，養殖業成為地方主要基礎產業，早期養殖方式是生態混養，一公頃養殖產值約五十萬元，卅年前改飼養台灣鯛，發展成為一條龍產業，成為地方知名產業。

雲林縣府計畫處長李明岳指出，過去口湖的台灣鯛是國際生產最大量的地方，近幾年極端氣候，養殖考驗多，育成率越來越低，造成產量不穩，無法滿足外銷訂單，口湖人口外流嚴重、推估，廿多年後，六十五歲以上老人人口會多於十五至六十四歲的青壯年人口數，死亡交叉呈現非常不健康的人口結構。

導入AI技術 產量提升42倍

口湖鄉地方創生計畫是由縣府與口湖鄉公所共同提案，把智能AI技術導入養殖池，用手機遠端監控掌握養殖池水質水溫、自動投餌投藥、生長監控、太陽能儲電賣電等系統，根據生產合作社試養結果，相同飼養面積，智能養殖魚產量提升四十二倍，每池節省九十三％用水量，可減少抽取地下水。

縣府協助解決土地問題

雲林縣長張麗善表示，該計畫第一期在二○二二年前打造一○九個科技魚池，所需經費約三．八億元，國發會投資一．八億元，其他由業者負責，預計一年可創造近三億元產值，縣府已成立地方創生專案辦公室，跨局處協助業者解決相關土地及法令問題，口湖智能養殖計畫是雲林第一個地方創生通過提案，也是全國的示範案例。

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