《雲林》公辦民營增一校 樟湖生態中小學揭牌

2019-08-31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕開學日，雲林再增一所偏鄉學校轉型公辦民營，位在古坑山區的樟湖生態中小學這學期起改為公辦民營，昨天揭牌委由誠致教育基金會、張榮發基金會共同經營。樟湖國中小校長陳清圳表示，山區學校不再偏遠，未來學校將成為數位學習標竿，充實學生學習資源。

縣長張麗善、張榮發基金會執行長鍾德美、誠致基金會董事長方新舟、在地村民及學生家長一起揭牌見證。張麗善指出，舊的樟湖國小校舍在莫拉克風災中受損，目前新校舍是由張榮發基金會捐助興建，並改為國中小學，今年適逢莫拉克風災重建十週年，感謝各界資源協助，期待透過公辦民營，未來學校及學生不論在品格力、知識力都更有競爭力，學校也會跟社區結合，成為雲林縣的模範學校。

鍾德美表示，最晚出發不見得是最晚到，樟湖國中小是張榮發基金會協助八八風災受災重建五所學校中最晚完工，卻是第一所公辦民營，未來在全校師生、誠致基金會的努力下，可預見樟湖會有個燦爛的未來，帶給雲林子弟及社區嶄新的校園，也預祝樟湖越來越好，持續保持偏鄉學校的競爭優勢。

校長陳清圳強調，學校將導入品格教育，結合原來四季課程，配合數位學習，打造一個具有知識力、品格力的學校，讓偏鄉不再偏鄉，同時可以保持高度的競爭力。

古坑鄉內另一所學校古坑國中小學將朝向雙語學校發展，今年校方招聘三位外師進駐，昨天開學學校舉辦不一樣的迎新活動，邀請社區長輩參加，贈送每位長輩一本英語習寫本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法