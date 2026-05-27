從荒廢竹林到世界級地標 草嶺石壁再奪FSC國際認證

雲林草嶺石壁竹創森基地繼「世界竹地標」，再獲FSC FM國際管理驗證竹林地。（記者黃淑莉攝）

雲林古坑鄉草嶺石壁大片孟宗竹林，縣府這幾年爭取中央補助，與地方協力推動森林療癒、生態旅遊及地方創生，活化竹林資源，進而帶動地方發展，繼獲得世界竹組織（WBO）認證為「世界竹地標」，5月26日再獲FSC FM國際管理驗證竹林地，這是全國首座取得驗證的公有林地。

草嶺石壁的孟宗竹林，過去是地方重要產業，但隨著人口老化、竹材價格低迷等因素，部分竹林閒置荒廢，為活化竹林資源，雲林縣府2021年推動「石壁竹創森計畫」，爭取中央經費補助及縣府自籌，整理竹林、環境改善及推動森林療癒、生態旅遊、竹工藝培訓等多元應用。

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雲林縣長張麗善表示，縣府委託台大實驗林團隊對環境監測，確定具有發展森林療癒發展的場域，吸引許多遊客造訪，帶動地方產業發展，縣府計畫處指出，石壁竹創森園區2024年取得世界竹地標，這次FSC FM驗證項目涵蓋森林管理、生態保育、勞動權益、社區參與及資源永續利用等重要項目，且需符合FSC十大原則及相關國際規範。

張麗善說，現在的草嶺石壁竹創森基地，不再是過去單一且低附加價值的竹林環境，已成功轉變為一個融合地方創生、永續利用、森林療癒、生態旅遊、竹工藝培訓以及竹林碳匯示範的多功能基地。

計畫處表示，後續將進一步推動FSF CoC（產銷監管鏈）驗證，串聯竹材加工、製造與銷售端，建立完整綠色供應鏈，提高竹產品附加價值與市場競爭力，帶動山村經濟發展。

草嶺石壁竹林獲FSC FM國際管理驗證竹林地，是全國首座取得驗證的公有林地。（記者黃淑莉攝）

草嶺石壁竹林獲FSC FM國際管理驗證竹林地，是全國首座取得驗證的公有林地。（記者黃淑莉攝）

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