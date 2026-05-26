少子化、AI熱潮 北港高中轉型新增這2科迎戰

北港高中轉型宣布新增觀光事業科、室內空間設計科，今年開始招生。（記者黃淑莉攝）

受到少子化、AI熱潮衝擊，相較理工科系，文商相關科系招生更不易，國立北港高中今（26）日宣布，國貿科停招，新增觀光事業科、室內空間設計科，並從115學年度開始招生。

北港高中今天邀請業界、學界及縣府相關單位，共同見證北港高中轉型，新設觀光事業科、室內空間設計科，會中校長江耀淇代表校方與北港朝聖文旅、北港禾都商務飯店簽署MOU，邀請業界老師到校授課及提供學生實習場域等。

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江耀淇表示，新增這2科都是雲林縣公私立高中職沒有的科別，也符合地方人才需求，觀光事業科部分，北港每年有超過2000萬人造訪，導覽人才不足，還有縣內觀光飯店也需要專業人員，另北港大餅聞名國內外，未來觀光事業科除著重飯店管理、領隊導覽等相關課程，也會與校本課程烘焙課結合，加強烘焙課程。

江耀淇表示，國貿科每年招生情況都不理想，幾乎都只有個位數學生報到，主要原因想唸商科的孩子會選商業經營科，國貿全名國際貿易須外文強，但英文強的孩子其他學科也不錯，會選讀普通高中，或應用英語科，不只北高，全國高職學校的國貿科都很難招到學生，因此把商業經營科2班調整成1班，另一班改為觀光事業科。

此外，新設室內空間設計科，江耀淇說，AI可以繪圖，但也要有空間設計能力的人去操作，且學校會以木工裝潢做為特色課程，並建置木工教室來推動，強化學生實作能力。

受邀與會的雲林縣副縣長陳璧君表示，雲林縣近年來積極推動地方創生與觀光升級，北港有著深厚的宗教文化底蘊、傳統工藝與在地美食，每年吸引2000多萬香客與觀光客，北港高中新增這2科正是精準切中地方發展的需求，未來，縣府會全力支持學校發展，無論是觀光活動合作、地方空間改造計畫，都期盼能讓這群在地的學子「在地就學、在地就業、繁榮在地」。

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