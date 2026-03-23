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    首頁 > 雲林縣

    白沙屯媽祖進香4/16百萬人湧入北港 至善協會備5000項結緣品

    2026/03/23 15:54 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林至善文化協會準備5000項結緣品要與參加白沙屯媽祖進香民眾結緣，由朝天宮主持會茂法師誦經灑淨祈福。（記者黃淑莉攝）

    雲林至善文化協會準備5000項結緣品要與參加白沙屯媽祖進香民眾結緣，由朝天宮主持會茂法師誦經灑淨祈福。（記者黃淑莉攝）

    苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步北港進香報名突破40萬人，預估4月16日抵達北港的香燈腳、香客約有百萬人，雲林縣府跨局處嚴陣以待外，雲林至善文化協會更準備超過5000項的結緣品要與參加進香的民眾結緣，今（23）日在朝天宮辦理結緣品祈福儀式，其中最受矚目是交趾陶打造的白沙屯媽祖神尊及2頂媽祖鸞轎。

    白沙屯媽祖徒步北港進香將在4月12日深夜起駕，預計4月16日抵達北港，今天結緣品祈福儀式在朝天宮大殿舉行，由朝天宮主持會茂法師誦經、灑淨水及過火加持，期盼在媽祖庇佑下，為信眾及地方帶來平安與祝福。

    雲林至善文化協會執行長蔡銘貴指出，協會每年都會準備許多與媽祖相關的文創品與大家結緣，今年除打造1尊交趾陶白沙屯媽祖、2頂媽祖鸞轎（粉紅超跑），還有500個抱枕及香火袋、鑰匙圈、襪子等5000項，交趾陶媽祖與2頂粉紅超跑鸞轎，將4月9日在縣府親民大廳抽出得獎者的報名臂章號碼。

    雲林縣長張麗善表示，進香活動報名人數已突破40萬人，預估4月16日當天有百萬民眾隨行到北港，縣府已啟動跨局處整備作業，4月9日會公布交通動線、停車場、接駁轉運、休憩點及公廁等資訊，民眾可隨時關注雲林縣府官網掌握最新動態。

    張麗善說，為迎接來自全國媽祖信徒，雲林縣鄉親也著手準備各項福食、結緣品，展現雲林人的熱情與好客精神，她也提醒參加者要隨時補充水份，注意自身健康與安全。

    蔡銘貴指出，進香不僅是宗教活動，更是全民健康行腳，呼籲民眾行程中照顧自身安全，並珍惜福食等資源、不隨意丟棄垃圾，共同維護環境整潔。

    雲林至善文化協會打造的交趾陶白沙屯媽祖。（記者黃淑莉攝）

    雲林至善文化協會打造的交趾陶白沙屯媽祖。（記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖進香乘坐的鸞轎「粉紅超跑」。（記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖進香乘坐的鸞轎「粉紅超跑」。（記者黃淑莉攝）

    雲林至善文化協會準備5000項結緣品。（記者黃淑莉攝）

    雲林至善文化協會準備5000項結緣品。（記者黃淑莉攝）

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