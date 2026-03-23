金牌音樂人親自帶 雲林最搶手歌唱選秀賽來了

「雲耀星聲－歌唱選秀大賞」邀請國內知名音樂人親自指導。（圖由雲林縣府提供）

雲林縣最受矚目，報名超搶手的「雲耀星聲－歌唱選秀大賞」，今年邁入第5屆還沒開始報名，已在社群引起討論及期待，入選者由國內多位金牌音樂人親自指導，還有機會圓歌手夢，前年冠軍選手辭去原本音樂教職，全心投入音樂創作與演出，勇敢踏上追夢之路。

由雲林縣府辦理的「雲耀星聲－歌唱選秀大賞」，每年吸引來自全台甚至海外青年踴躍參與，選手須經歷海選、初賽、專業培訓與複賽等層層關卡，最終站上決賽舞台，其中最大亮點是邀請國內知名音樂創作人與樂壇重量級人物親自指導，從創作、詮釋到舞台表現，提供全方位訓練，協助青年全面提升實力，圓歌手夢。

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縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，歷屆導師包含丁曉雯、王治平、陳國華、林隆璇等知名製作人，以及王宏恩、吳汶芳、文慧如、艾薇、李子森等歌手，今年師資再升級，預計邀請黃國倫、丁曉雯、陳威宇及蔡佩軒、好樂團等加入培訓行列。

縣長張麗善表示，「雲耀星聲」不僅是一場比賽，更是培育青年音樂人才的重要平台，這幾年已有不少優秀選手投入創作與演出，逐步在音樂領域嶄露頭角，例如第3屆冠軍劉靜辭去音樂老師工作，全心投入音樂創作與演出，第四屆亞軍黃聖淵與季軍黃煦菲，也分別在賽後持續接獲演出邀約、拓展音樂發展機會。

勞青處指出，2026「雲耀星聲－歌唱選秀大賞」相關資訊，將陸續於雲林縣政府勞青處及「雲耀星聲」社群平台公告，誠摯邀請所有熱愛音樂、勇於追夢的青年朋友一同加入這場屬於夢想與舞台的盛會。

「雲耀星聲－歌唱選秀大賞」邀請國內知名音樂人，面對面親自指導。（圖由雲林縣府提供）

決選時把縣府禮堂打造成專業舞台。（圖由雲林縣府提供）

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