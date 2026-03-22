誇張畫面曝！怪手司機違規上路還自錄影片 網酸爆「超天兵」

男子大搖大擺開著快沒油的怪手逆向前往加油站，誇張行徑讓人大嘆「天兵」。（圖擷取社會事新聞影音）

網路近日流傳一則影片，一名怪手司機在雲林北港工地操作怪手，因機具沒油便逕自開著怪手大搖大擺逆向駛入加油站，甚至全程還自己錄影片笑稱「求人不如靠自己」，影片發出後民眾嘲諷「超天兵！自己違規還自己蒐證」。警方表示，將依規定處行為人3000至9000元罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」流傳一段影片，指3月17日下午五點，怪手司機在北港全生醫院旁工地施工，施工到一半沒有直接違規逆向，開了將近450公尺的路，前往華南路上的加油站。仔細看竟發現，錄製影片者竟是怪手司機自己，甚至還自嘲「求人不如靠自己，加油站快到了，沒在驚的！」畫面上也可看見當地民眾側目，還有機車欲閃避。

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這段誇張行為的影片發出後，引起熱烈討論，有網友說「沒看過怪手開進加油站加油」、「好危險」，更有網友大酸「自己違規還自己蒐證，有夠天兵」。

北港警分局表示，挖掘機械等非屬汽車範圍動力機械，依道路交通安全規則，應向公路監理機關辦理登記並領用牌證及申請核發臨時通行證後，才能憑證行駛道路，違規者將處3000至9000元罰鍰。警方將通知當事人，並依規定製單處理。

男子大搖大擺開著快沒油的怪手逆向前往加油站，誇張行徑讓人大嘆「天兵」。（圖擷取社會事新聞影音）

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