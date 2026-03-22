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    首頁 > 雲林縣

    虎尾全民運動館5月試營運 票價優惠、公益時段看過來

    2026/03/22 12:03 記者李文德／雲林報導
    虎尾全民運動館預計5月將試營運，免費讓民眾入館體驗。（記者李文德攝）

    虎尾全民運動館預計5月將試營運，免費讓民眾入館體驗。（記者李文德攝）

    虎尾鎮公所將原鎮立網球場拆建「虎尾鎮立全民運動館」，2022年底動工迄今，不少人詢問啟用與否。公所表示，現已發包委由專業團隊營運，預計5月開始試營運，如體適能中心一小時50元，65歲以上長者享有優惠價，更有公益回饋時段，盼屆時讓民眾有舒適的運動環境。

    虎尾全民運動館鄰近大崙腳公園及雲林地檢署，公所透過中央補助1億、縣府補助5000萬、自籌7000萬元新建場館，規劃地上3樓建築物，占地近800坪，設有體適能中心、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室等，將是繼斗六國民運動中心後，縣內第二座官方大型運動場館。

    鎮長林嘉弘表示，場館日前已發包委由舞動陽光股份有限公司經營，該公司北中南營運多處運動場館，經驗豐富，目前專業團隊已陸續將器材進場，預計5月將試營運一週，讓民眾可以入內免費體驗。

    舞動陽光執行長郭瑞龍表示，體適能中心將有百台以上器材讓民眾使用健身，一小時收費50元，65歲以上長者則是30元敬老優惠價，包月卡950元、季卡2700元、年卡1萬元，也有羽球、籃球場讓民眾使用，另外更會引進器械皮拉提斯、飛輪、高空瑜伽等課程，試營運期間購買課程可享有8折、健身房月、季卡享有75折優惠。

    郭瑞龍表示，場館公益時段每天上午8至10點，65歲以上長者、55歲以上原住民可憑證免費進入健身房及球場，週一至五下午2至4點同樣有公益時段，且每年至少辦一次500人次以上的免費公益課程，甚至預計規劃鎮內各里免費週的公益回饋。

    林嘉弘表示，虎尾全民運動館是雲林海線地區大型運動場館，具有指標性意義，屆時鼓勵所有民眾可前往該場館體驗，提升縣內運動風氣。

    虎尾全民運動館預計5月將試營運，免費讓民眾入館體驗。（記者李文德攝）

    虎尾全民運動館預計5月將試營運，免費讓民眾入館體驗。（記者李文德攝）

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