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    首頁 > 雲林縣

    全台唯一國道遶境！雲林西螺廣福宮「老大媽」祈福一路順行

    2026/03/22 11:26 記者李文德／雲林報導
    媽祖鑾轎遶境西螺服務區，有信眾排隊鑽轎腳。（記者李文德攝）

    媽祖鑾轎遶境西螺服務區，有信眾排隊鑽轎腳。（記者李文德攝）

    有「國道媽祖」美稱的雲林西螺廣福宮「老大媽」，已連續13年舉辦國道遶境，今（21）日廟方首先舉辦北巡遶境，且將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。廣福宮董事長林勝雄表示，4、5月還有兩場次國道遶境，盼保佑用路人行車順遂平安。

    今天起駕儀式由林勝雄主持，交通部高速公路局長陳文瑞、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、莿桐鄉長廖秋蓉、縣議員李明哲及新東陽總經理麥升陽等各界人士出席，眾人上香團拜，再迎接聖駕上神轎繞行西螺服務區北站，有民眾不忘雙手合十膜拜，更有民眾排隊「鑽轎腳」。

    林勝雄表示，這項國內僅有媽祖國道遶境，源於2014年西螺服務區突發奇想，舉辦第一屆「國道媽祖節」，邀請廣福宮媽祖上國道駐駕2天遶境祈求平安，此項文化亦延續至今，因此得來「國道媽祖」美名。

    林勝雄表示，今天北巡遶境除經過國道警察局第2、3、6大隊外，更會到關西、西湖、南投服務區遶境，最後再回到西螺服務區北站駐駕安座，民眾即日至3月29日可到北站紅壇參拜，開放時間為上午8點至下午18點。

    張麗善表示，國道媽祖遶境已邁入第13年，國道一號高速公路每日都有上千萬車輛來往，因此藉由媽祖出巡遶境，盼守護國道用路人安全。

    陳文瑞說，4月26日、5月3日國道媽祖將再進行南北巡，包括到關廟、古坑、新營服務區，國道警察局第1、4、5、7、8大隊遶境，盼能保佑在國道工作者，也守護駕駛安全，更要再次呼籲民眾切勿依賴輔助駕駛系統，「神助外也要自助」。

    雲林西螺廣福宮「老大媽」，連續13年舉辦國道遶境，今日廟方舉辦北巡遶境，且將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。（記者李文德攝）

    雲林西螺廣福宮「老大媽」，連續13年舉辦國道遶境，今日廟方舉辦北巡遶境，且將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。（記者李文德攝）

    雲林西螺廣福宮「老大媽」，連續13年舉辦國道遶境，今日廟方舉辦北巡遶境，且將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。（記者李文德攝）

    雲林西螺廣福宮「老大媽」，連續13年舉辦國道遶境，今日廟方舉辦北巡遶境，且將在國道西螺服務區北站駐駕至3月29日。（記者李文德攝）

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