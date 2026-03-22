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    首頁 > 雲林縣

    緩慢行駛清運就被譙?虎尾垃圾車司機無辜挨罵 網嘆「降低虎尾水準」

    2026/03/22 07:53 記者李文德／雲林報導
    男子疑不滿垃圾車行駛速度緩慢，竟違規逆向停車在對向車道，更對司機飆起國罵。（圖擷取臉書社團虎尾人讚出來）

    男子疑不滿垃圾車行駛速度緩慢，竟違規逆向停車在對向車道，更對司機飆起國罵。（圖擷取臉書社團虎尾人讚出來）

    雲林縣虎尾鎮清潔隊王姓垃圾車駕駛，昨下午4點多照常開車清運，行經鎮內鬧區的中正路，由於道路人多路窄，後方一輛休旅車駕駛疑似不滿垃圾車行駛速度慢，竟恣意逆向停車在垃圾車旁，下車飆罵王姓司機三字經。誇張行徑被民眾拍下放上網路，網友看了直搖頭嘆「降低虎尾的水準」。

    根據影片，一名穿黑色上衣、牛仔褲的男子，在中正路違規逆向停車在垃圾車旁，更是大聲朝著垃圾車司機叫囂「下來！」、「駛什麼X娘」、更朝著司機飆起國罵，還揚言要叫警察來，誇張行徑引起路人側目。

    此段影片不少民眾看到紛紛批評違規男子「可以告妨礙公務和公然侮辱」、「希望清潔隊要告到底」、「降低虎尾的水準」。

    清潔隊長張淙源指出，王姓隊員為7號路線垃圾車司機，昨下午按照以往路線行駛，從圓環開進中正路，此段道路是鎮內鬧區且僅有兩線道，司機緩慢駕駛並開啟閃黃燈，初步判斷可能因行駛速度慢引起後方欲超車男子不滿，待司機車輛開到德興宮前啟動機器壓縮垃圾，該名男子逆向停靠飆罵。

    張淙源表示，王姓隊員對於被民眾飆罵也感到莫名其妙，行駛速度全都依照規則，駕駛當下執行公務車速慢難免會造成民眾不便，但通常大家都可體諒，後續會將證據收集完備，並詢問王員是否提告，一切尊重其決定。

    虎尾警分局表示，尚未接獲報案，將依影片內容通知雙方到案說明並釐清相關違規行為。

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