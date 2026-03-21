超高齡社會深化在宅醫療制度！林靜儀：推多元服務模式

台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今（21）日起2天，舉辦在宅醫療國際研討會，邀請日韓專家分享在宅醫療經驗。（記者李文德攝）

我國邁入超高齡社會，如何建立完整永續的在宅醫療體系成為重要課題，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今（21）日起2天，舉辦在宅醫療國際研討會，邀集中央部會、地方政府、日本、南韓專家透過政策對話、國際交流與實務分享，探討台灣在宅醫療制度下一階段發展方向。

衛福部政務次長林靜儀、雲林縣長張麗善、台灣在宅醫療學會理事長陳英詔、好所宅社區健康照護集團創辦人黃子華、雲林縣衛生局長曾春美等人出席。

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陳英詔指出，此次國際研討會首日共4大主題演講，包含由林靜儀次長演講醫療與長照整合服務，更有日本山梨縣牧秋醫院古屋聡談災害後的在宅醫療、首爾大學副教授李惠珍談以社區為中心的在宅醫療。會議透過中央與地方治理經驗、國際實務案例的分享，促進醫療、長照、社福及產業界之間的深度交流。

曾春美指出，22日研討會將分為6場域，總共有11場次研討會，包含公私協力、失智照護、重症兒居家等主題，陣容包含台、日、韓等專家學者，盼分享國際經驗，讓與會者能夠針對不同國家制度與實務模式，為台灣在宅醫療提供新政策參考。

黃子華表示，以南韓經驗來說，有在宅醫療中心分級給付設計，把醫療型社工列為必備人力，讓醫療和社區資源落實銜接任務，日本方面也針對災難醫療韌性與永續，強調醫師多專才職能，台灣也可視往此方面開放。

張麗善表示，雲林縣長期醫療資源不足，前年起推動在宅急症照護加值方案，現參與的醫療院所共54家，收案服務量達236件，未來將持續深化醫療與長照整合。

林靜儀表示，面對高齡化、少子化社會，單純靠大型醫療院所支援偏鄉醫療服務絕對不夠，希望有更多元的服務模式，包含到宅居家抗生素治療，對偏鄉長者不方便出門都能服務到位，希望透過此次研討會吸取各方經驗改善服務模式。

衛福部政務次長林靜儀談醫療與長照整合服務。（記者李文德攝）

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