外國訪客都驚艷！雲林首套官方實境解謎遊戲 「土庫故事屋」6月推出

日前9名智慧城市論壇國際訪團成員到土庫參訪，成為首波試玩對象，眾人表示，數位科技結合當地景點構成解謎遊戲，令人大為驚艷。（記者李文德攝）

土庫鎮早年是雲林縣的農業及商業重心，近年更是不少青年返鄉為小鎮注入活力，為讓民眾感受魅力，縣政府與在地協會合作，歷經3個多月研發全縣首個官方實境解謎遊戲，透過手機讓遊客走訪景點。日前智慧城市論壇國際訪團成員為首波試玩者，紛紛感到驚艷。縣府表示，近期將開放免費封測，預計6月正式推出。

縣府計畫處長李明岳表示，土庫1945年由街正式升格為鎮，至今已80年，更是雲林農、商發展重鎮，更有豐富的宗教文化底蘊，這幾年來鎮內不少老店由二代或三代年輕人接手，讓鎮內更是充滿活力，因此縣府和鎮公所、雲林縣萬得文化協會、土庫好COOL商圈發展協會一同合作，邀請首屆創業歸故里冠軍的「奇布應用」陳佳新，研發「土庫萬事屋」實境解謎遊戲。

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李明岳指出，此套遊戲研發3個多月，以通訊軟體Line為遊戲平台，並且結合順天宮、萬得醫院、順成油廠、萬源製麵、第一市場、馬光圖書館、土庫驛可可莊園、樂米工坊等當地景點，玩家作為萬事屋新進實習生，需要進行入職測驗，走訪當地並通過景點考驗才能正式員工證。

陳佳新表示，遊戲讓民眾可以用Line好友平台開始進行，民眾可到指定地點，針對遊戲關卡提出的問題解謎，如順天宮關卡，就提問廟內日本觀音神像有多少隻手，讓玩家可以先仔細觀察再作答，過關後也會提供關卡小知識，讓遊客對於此地更了解。整體遊戲時間粗估約1個多小時就能完成。

日前9名智慧城市論壇國際訪團成員到土庫參訪，更成為首波試玩對象，眾人表示，數位科技結合當地景點構成解謎遊戲，令人大為驚艷。

李明岳表示，「土庫故事屋」預計近期將開放免費封測，讓民眾試玩時能夠將遊戲優缺點反映給開發團隊，預計6月將正式推出，屆時讓民眾可以來場土庫深度之旅。

日前9名智慧城市論壇國際訪團成員到土庫參訪，成為首波試玩對象，眾人表示，數位科技結合當地景點構成解謎遊戲，令人大為驚艷。（記者李文德攝）

日前9名智慧城市論壇國際訪團成員到土庫參訪，成為首波試玩對象，眾人表示，數位科技結合當地景點構成解謎遊戲，令人大為驚艷。（記者李文德攝）

雲林縣府與土庫在地協會合作研發首套官方實境解謎遊戲，透過手機讓遊客走訪景點。（記者李文德攝）

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