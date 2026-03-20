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    首頁 > 雲林縣

    斗六車站前商圈等無人 議員提案開放騎樓設攤

    2026/03/20 15:32 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六車站前商圈近幾年沒落，街道上不見人潮。（記者黃淑莉攝）

    斗六車站前商圈近幾年沒落，街道上不見人潮。（記者黃淑莉攝）

    斗六車站前商圈近幾年沒落，雲林縣議員曾博鴻、張維崢今（20）日在議會提案，希望縣府能研議協助商圈活化，也建議檢討目前騎樓管理方式，可以適度開放設置小型攤位或市集活動，把人潮、商機帶進來，讓斗六站前商圈風華再現。

    斗六車站前包括民生路、大同路、愛國街周邊，曾是雲林最熱鬧的商圈，不論假日或平日街上人來人往，每家店家門庭若市，近10、20年來隨著周邊民生南路商圈、社口商圈加入競爭，加上停車不便、消費型態改變等因素，斗六車站前商圈沒落，就連假日也不見人潮。

    曾博鴻、張維崢2人指出，接獲站前商家反映，雖然斗六市公所在圓環、太平老街舉辦許多演唱會及活動市集，但群聚效應並未連接到車站前，希望縣府能有計畫活化商圈，進一步與太平老街商圈串聯形成大斗六商圈，帶動地方經濟，也讓斗六站前風華再現。

    曾博鴻進一步表示，很多縣市的火車站前騎樓空間，都可看到小型攤販、市集或商品展示，吸引人潮駐足，反觀斗六車站前騎樓禁止設攤，吸睛條件不足，建議縣府相關單位可透過制度化管理，在不影響行人通行與公共安全的前提下，適度開放騎樓空間，例如假日市集、特色攤位等。

    縣府建設處說，斗六車站商圈活化應有多元方案輔導改善，例如周邊區域機能規劃，導入文創市集、夜間餐車、在地農特產等，特定時段行人徒步區，這些須跨局處現勘及與地方溝通，編列相關經費共同推動。

    雲林縣交通工務局長汪令堯指出，過去縣府爭取中央商圈亮點計畫，分別改善虎尾糖廠到布袋戲館及北港朝天宮周邊商圈的道路，針對斗六車站前商圈活化，縣府會研議爭取亮點計畫，將站前商圈與太平老街商圈串聯，活化商圈。

    雲林縣議員曾博鴻、張維崢在議會提案，希望縣府能適度開放站前騎樓設攤。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議員曾博鴻、張維崢在議會提案，希望縣府能適度開放站前騎樓設攤。（記者黃淑莉攝）

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