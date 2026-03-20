颱風吹落石棉瓦砸民宅無法國賠 北港住戶控縣府「管理失職」

去年因颱風導致北港舊台汽車站後方建物石棉瓦掉落住戶提出國賠，縣府決議拒絕賠償。今林女和縣議員蔡孟真召開記者會訴求重啟審理國賠。（記者李文德攝）

雲林縣北港鎮舊台汽車站後方舊建物，去年因颱風導致建物石棉瓦掉落，有林姓住戶提出國賠，縣府開會決議「拒絕」賠償。今（20）日林女和縣議員蔡孟真召開記者會訴求重啟審理國賠，更控訴日前拆除作業也無灑水防制揚塵，有失職之責。縣府交通工務局表示，當事人可再提複審，另施工過程均依規辦理。

林女表示，丹娜絲颱風造成汽車站後建物的石棉瓦隨強風吹噴進民宅，造成自家6片窗戶、1扇鋁門受損，甚至3輛汽車受損，粗估修繕復原費用約20萬元。事發後將監視器畫面、受損畫面收集並申請國家賠償，卻是收到無法國賠的公文，理由竟是相關證據影片看見有風，疑似垃圾袋及瓦片吹落，但無法證明為舊台汽車站後方舊建物吹過來，因此駁回申請。

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林女強調，如無具體事證可以證明因果，但放眼望去周遭有石棉瓦片只有住家前方的舊台汽車站建物，且老舊建物都已破損多年，卻不見身為管理單位的雲林縣政府有防務作為，有管理疏失之責。

蔡孟真表示，災害難以預料但縣府仍應負起管理失當之責，並且再次重啟國賠調查及審理，此外需再全面檢視縣內公有老舊、危險建物做處置，另近日縣府已派廠商拆除石棉瓦，但卻未見灑水防護措施，要求環保局應依法裁罰。

縣府交通工務局長汪令堯表示，依國賠審查須具備公共設施管理疏失、非天然災害且相當因果關係等等法定要件，但當事人未有報案紀錄，此外監視器畫面也難證明石棉瓦掉落與損害間關聯，因此決議不予賠償，後續民眾仍可提民事訴訟，或補強證據申請複審。

汪令堯表示，日前已啟動建物拆除作業，依環保及職業安全衛生相關規範，採取專業工法及必要防護措施，防止石棉逸散，確保施工期間及周邊環境安全，此外後續將盤點轄內老舊閒置設施，強化管理與風險預防機制。

去年因颱風導致北港舊台汽車站後方建物石棉瓦掉落住戶提出國賠，縣府決議拒絕賠償。今林女和縣議員蔡孟真召開記者會訴求重啟審理國賠。（記者李文德攝）

去年因颱風導致北港舊台汽車站後方建物石棉瓦掉落住戶提出國賠，縣府決議拒絕賠償。今林女和縣議員蔡孟真召開記者會訴求重啟審理國賠。（記者李文德攝）

去年因颱風導致北港舊台汽車站後方建物石棉瓦掉落住戶提出國賠，縣府決議拒絕賠償。今林女和縣議員蔡孟真召開記者會訴求重啟審理國賠。（記者李文德攝）

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