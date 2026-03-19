雲林驚傳疑似虐嬰！ 社會處勒令保母停托 兒保社工調查釐清

雲林傳出疑似虐嬰案件，社會處勒令保母停托。（記者黃淑莉攝）

雲林傳出4個月大男嬰，出現雙側硬腦膜下出血、視網膜出血等疑似受虐性腦傷，在醫院加護病房治療中，縣府社會處指出，接到醫院通報隨即派案，由兒保社工調查及協助，並在第一時間勒令保母停托，至於男嬰傷害是外力造成還是病理引起，將等疾管署報告出爐再召開專家會議妥處。

根據男嬰的母親在Threads上PO文，指保母不當照顧，用腳踢嬰兒搖床、用手拍打兒子，還PO出醫院開的診斷書，指控保母虐嬰。

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縣府社會處副處長陳怡君指出，接獲醫院通報，指派兒保社工調查，初步了解，男嬰在3月3日下午出現發紺現象，保母將男嬰送醫院急診，當天入住兒童加護病房，5日因抽搐轉院，院方抽取腦脊液送疾管署，要確定是否因病理性引起，另男嬰母親PO文有提到，孩子左臀部有瘀傷，經醫師判斷應是保母為叫醒孩子所致，排除惡意造成。

陳怡君說，對於受傷男嬰及家屬奔波照顧，深感不捨與心疼，當下即勒令保母停止收托，並指派社工提供協助及掌握孩子的治療進度，目前由社政及警政單位同步介入調查中，後續將待疾管署報告，確定後綜合評估召開專家會議。

據指出，該名保母去年底拿到證照，這個男嬰是她第一個照顧的孩子，同時也照顧一個自己的孩子。

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