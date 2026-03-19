雲林最老鄉鎮拚5處長青食堂 湖內社區先啟動支援供餐

崙仔社區啟動支援模式，協助湖內社區提供餐食。（記者李文德攝）

雲林縣元長鄉是全縣最老鄉鎮，現設有5處長青食堂。今年度下寮村湖內社區欲設置，礙於人力、設備不足，無法正常供餐。鄉公所協調崙仔社區長青食堂啟動「支援模式」，提供21名當地長者餐食。公所表示，目前湖內社區支援模式預計為期兩週，後續會蒐集長者意願，協助社區添購設備，盼鄉內成立第五座長青食堂。

根據今年2月統計，雲林縣元長鄉總人口22438人，65歲以上長者6495人，占全鄉28.95%，是雲林縣內最老鄉鎮。因此鄉內為鼓勵長者出外，現已有西莊、崙仔、瓦磘、五塊社區設置長青食堂。

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湖內社區發展協會理事長吳維祥表示，今年度社區因加入福利化社區小旗艦計劃，因此希望能夠設置長青食堂，但因活動中心內並無烹飪廚具，加上現在有意參加共餐長者僅21位，尚未滿足縣府滿30人得補助1名廚工費用，因此讓共餐服務難以推動，經公所協調，由旗艦計劃領航的崙仔社區啟動「支援模式」，提供餐食。

崙仔社區發展協會執行長王吉隆表示，本週開始已啟動支援模式，每天中午11點左右，由湖內社區派車前來載4菜1湯餐食，預估食材、瓦斯等費用每個月需再支出1.5萬元，但盼湖內社區能夠吸引更多人前來共餐，趕緊滿足30人補助條件。

吳維祥表示，整體支援模式全都參考正式長青食堂規模，包含餐食開動前需採樣保存3天追蹤，目前雖有當地長者尚抱持觀望態度，也盼更多人可以加入共餐，讓湖內長青食堂可以正式成立。

鄉長李明明表示，目前協會預計試辦2週後再調查當地民眾意見，若調查能夠滿足30人得補助廚工經費條件，公所也將協助社區添購大型鍋爐等廚具，盼盡快成立鄉內第五座長青食堂。

崙仔社區啟動支援模式，協助湖內社區提供餐食。（記者李文德攝）

崙仔社區啟動支援模式，協助湖內社區提供餐食。（記者李文德攝）

崙仔社區啟動支援模式，協助湖內社區提供餐食。（記者李文德攝）

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