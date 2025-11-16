別讓冬令進補掏空錢包！ 雲林酒駕死傷404人 警啟動強力取締

今年1至10月雲林縣酒駕死傷人數404人，較去年同期相較增加28人，鑑於近日冬令進補、尾牙季，警方將加強取締。（圖由警方提供）

氣溫逐漸轉涼，部分國人喜愛此時食用含酒精食品或飲料進補，暖暖身子。雲林縣警局今（16）日公布，1至10月酒駕死傷人數404人，較去年同期相較增加28人，鑑於近日冬令進補、尾牙季將至，將強化取締酒駕執法，呼籲民眾勿酒後駕車。

縣警局指出，今年1至10月取締酒駕件數共計1334件，與去年同期比較取締件數增加143件，而酒駕死亡人數為3人、酒駕受傷人數為401人，與去年同期死亡少1人、受傷人數增加29人。

請繼續往下閱讀...

警局人員透露，不少民眾都會選擇在住家附近的餐廳聚會，心想離家距離近便大快朵頤含酒精食品，如薑母鴨、麻油雞、燒酒雞等，更搭配酒精飲料助興，一不小心就會攝取超標，因此不可有過多心存僥倖的念頭。

雲縣警察局長黃富村表示，已要求6個分局針對「取締酒駕攔檢點」的勤務規劃，統合「酒駕事故地點」與「轄內常飲酒集中場處」，分析其關聯性並因時、因地制宜妥適有效規劃勤務，加強取締酒駕執法及各項宣導作為，以遏阻酒駕肇事案件發生。為遏阻酒駕的民眾逃避警方取締僥倖心態，警方規劃在常行駛郊區次要道路，同時針對郊區次要道路強化取締酒駕執法，增加取締酒駕執法深度。

雲林縣長張麗善表示，近來天氣轉涼，民眾開始吃些進補食材，且尾牙季將屆，呼籲民眾勿酒後駕車，開車絕對不喝酒，警方將透過臨檢增加執法強度。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法