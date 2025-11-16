144名阿公阿嬤拚體能！北港媽祖醫院辦「長者運動會」超熱血

北港媽祖醫院在元長國小舉辦長者運動會，144名長輩競技。（圖由北港媽祖醫院提供）

雲林縣老年人口比例超過21％，正式邁入超高齡社會，衛生局根據ICOPE長者功能評估調查，發現超過萬份資料中，主要以視力、聽力、行動力指標異常，佔據前三名，因此長照相關資源須介入。為讓長者多動，中國醫藥大學北港附設醫院今（16日）舉辦長者活力運動會，共144名長輩競技，盼藉此鼓勵長者多運動。

雲林縣衛生局長曾春美表示，根據統計縣內總人口數65萬2392人，65歲以上人口超過21%，是全國第五老縣市，衛生局進行萬份ICOPE者功能評估調查發現，視力異常約17%、聽力及行動力異常各占14%左右，位居前三名，視力方面除了有愛老眼鏡讓長輩配鏡外，更與台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院6家醫院，在9個衛生所執行遠距視訊會診。

曾春美指出，至於行動力部分，縣內目前已經設置27個銀髮健身俱樂部，220個社區長照C據點，鼓勵長者多走出戶外，增進活動力。

今天北港媽祖醫院在元長國小舉辦長者活力運動會，由醫院開辦的9個社區據點，集結144名長輩參與，投壺投箭趣、記憶疊杯、敏捷梯傳接球等，讓長者在動態活動中強化身心功能，雲林縣長張麗善、元長鄉長李明明、北港媽祖醫院院長吳錫金等人出席活動。

吳錫金表示，目前院方所接觸的長者，除了三高（高血壓、高血糖、高血脂）以外，還有關節退化，判斷主要是因為許多長輩早年務農，屬於重度勞力工作，因此會造成關節變形等問題，因此為了不讓長輩失能，因此鼓勵他們多走出戶外運動，希望延緩老化。

張麗善表示，運動能夠增能復能，除了吃得營養，也要多多運動，運動能延緩退化、提升肌力，更能預防臥床風險，希望大家多走出家門參與活動。

